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Gönüllerince eğlendiler

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Gönyeli bu yılbaşında da yaşlıları unutmadı

Gönüllerince eğlendiler

Gönyeli Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği yaşlılara yeni yıl yemeği bu yıl da 2019’un son günlerinde gerçekleştirildi.

65 yaş ve üzeri 1536 üyenin bulunduğu Gönyeli Belediyesi Yaşlılar Birimi üyeleri çeşitli günlerde üç farklı restoranda yeni yıl yemeğine katıldı.

Le Chateu Romance, Ömerli Meyhanesi ve Bi Büyük Taverna’da gerçekleştirilen etkinliklerde yaşlılar gönüllerince eğlendi.

Yaşlıların her ay yapılan rutin kontrolleri de devam etti. Şeker ve tansiyon ölçümleri 2019 yılında da rutin olarak ölçülen yaşlıların, yerine getiremediği bazı hizmetler de belediye tarafından yapıldı. Yaşlıların bahçeleri temizlendi, berber kuaför hizmetleri yerine getirildi ve doğum günleri kutlandı.

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