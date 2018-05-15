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Gökay Ziba, Geçitkale Belediyesi tarafından “Yılın Annesi’’ seçildi

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Gökay Ziba, Geçitkale Belediyesi tarafından “Yılın Annesi’’ seçildi
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Hasta yatağına bağımlı oğlu bulunan anne Gökay Ziba, Geçitkale Belediyesi tarafından “Yılın Annesi’’ ilan edildi.
Geçitkale Belediyesi’nden verilen bilgiye göre Ziba’ya Belediye Başkanı Hasan Öztaş tarafından plaket sunuldu.
Geçitkale sakinleri Gökay-Mustafa Ziba çiftinin üç çocuğundan en büyüğü olan Hüseyin Ziba, 24 Ağustos 2016’da geçirdiği rahatsızlık sonucu yatalak olmuştu. Beyni uzun süre oksijensiz kaldığı için büyük hasar gören Hüseyin Ziba, kendi başına beslenemiyor, konuşamıyor, yürüyemiyor, bakıma muhtaç durumda yaşamına devam ediyor.

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