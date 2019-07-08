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Göç-Taş Yalovadan ödülle döndü

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Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği (Göç-Taş) Yalova’da düzenlenen altın karanfil halk dansları festivalinden ödül kazandı.

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Göç-Taş Yalovadan ödülle döndü
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Göç-Taş’tan yapılan açıklamaya göre Göç-Taş ekibi, 1 – 6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 33’üncü Altın Karanfil Halk Dansları Festivali ve 21. Uluslararası Altın Karanfil Halk dansları yarışmasına katıldı. Festivalde KKTC yanında Karadağ, Bosna Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Kuzey Osetya, Kuzey Makedonya, Meksika, Hırvatistan, Gürcistan ve Güney Kore’den ekipler de Yalova’nın farklı bölgelerinde gösteriler sundular.


Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği festivale Salim Piyale başkanlığında 16 dansçı, 7 müzisyen, 1 eğitmen ve 2 yönetici ile katılarak Kıbrıs Türk kültürünü ve ülkemizi temsil etti. Festival içerisinde ayrıca ülke geceleri de düzenlenerek festivalde yer alan ülkelerin kendi kültürüne ait yiyecek ve içeceklerin tanıtılması sağlandı. 


Festival bünyesinde, 21. Altın Karanfil Halk Dansları yarışması yapıldı. Yarışma sonucunda KKTC’yi temsilen Göç-Taş ekibi 3’üncülük ödülü aldı.


Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme Gençlik ve Spor Kulübü Derneğince (TUFAG) bu yıl 33'üncüsü düzenlenen TUFAG Uluslararası Halk Dansları Festivali, 21. Altın Karanfil Halk Dansları Yarışması ile sona erdi.
Konuyla ilgili Göç-Taş’tan yapılan açıklamada “İlk defa Uluslararası bir yarışmaya katılan Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği festival ve yarışmada ülkemizi ve kültürümüzü başarı ile temsil etti” denildi.
Festival kapsamında Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen Altın Karanfil Halk Dansları Yarışması, renkli görüntülere sahne oldu. Her ülkeden bir temsilcinin jüri üyesi olduğu yarışmaya Bosna Hersek, Bulgaristan, Güney Kore, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Karadağ, Kuzey Osetya, Kuzey Makedonya, Meksika ve Yunanistan'dan halk oyunları ekipleri katıldı. 


Geceye KKTC Halk Dansları Federasyonu Başkanı, CIOFF KKTC Başkanı ve aynı zamanda Uluslararası Festivaller Birliği Yönetim Kurulusu üyesi Özlem Kadirağa ile Türkiye Devlet Halk Dansları Yönetmenlerinden Şinasi Pala da katılarak gösterileri izlediler.


Yarışmada Meksika ekibi birinci, Kuzey Osetya ikinci, KKTC de üçüncü oldu. Otantik Kostüm Yarışması'nın birinciliğini ise Kuzey Osetya elde etti.

 

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