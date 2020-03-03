Girne’nin marka değerini artıracak TEDx Konferansı 11’Nisan’da düzenleniyor

Girne, 11 Nisan 2020, Cumartesi günü dünyaca ünlü TEDx Konferansına ev sahipliği yapacak

ABD Uluslararası TEDx lisansına sahip ilk ve tek Kıbrıslı Türk olma özelliğine sahip, Bilinçaltı Davranış Bilimci - Hipnoterapist Mert Mapolar lisansı altında ve organizatörlüğünde 11 Nisan 2020, Cumartesi günü Girne'de, KKTC'nin ilk halka açık, ücretsiz “Gelecek! / Future!” temasıyla TED “Paylaşmaya Değer Fikirler / Ideas Worth Spreading” “TEDxKyrenia” konferans etkinliği düzenleniyor ve ilk kez halktan kişilere konuşma imkanı sağlanacak.

Dünya çapından takip edilecek olan ve ilk kez halka açık ücretsiz gerçekleşecek Girne’nin marka değerini artırıp, katkı sağlaması amaçlanan “TEDxKyrenia” konferans etkinliğinin en büyük özelliği, toplum içinden Kıbrıs’lı Türklere ilk kez konuşma hakkı tanınacak. KKTC’den katılacak ilham verici konuşmacıların videoları orjinal kendi ana dilinde (Türkçe) ve altyazı çevirisi de İngilizce olarak hazırlanarak uluslararası TEDx platforumuda yayınlanarak Kıbrıs Türkünün görünürlüğüne ve etkileşimine katkı sağlanacak.TEDxKyrenia’ın felsefesinin bir parçası olarak, toplum içinde, henüz tam anlamıyla ünlü olmayan, bilinmeyen, yeni tanınan ve/veya hiç tanınmayan sanatçılarımızı, yaratıcılarımızı, vizyonerlerimizi, bilim adamlarımızı,inovatörlerimizi, problem çözücülerimizi, çalışkanlıklarla ön plana çıkankişilerimizi, zorlukları aşan yatırımcılarımızı, zorlukları aşan yaşamlarımızıve düşünürlerimizi bulup Global TED topluluğuyla ve dünyayla tanıştırarak, düşüncelerimizdeki sınırları zorlayarak ve yerel toplumu motivasyonla güncelleyerek, güzel bir geleceğe özgüvenli hazırlanmak.

Global TED Konferansları Nedir?

“Technology, Entertainment and Design” sözcüklerinin baş harflerinden oluşan, 1984 yılında ABD’de teknoloji, eğlence ve tasarım kelimeleriyle insanları bir araya getirmeye başlamıştır. “Paylaşmaya Değer Fikirler” sloganıyla yola çıkan, konuşmacıların yenilikçi fikirlerini, uzunluğu genelde 18 dakikayı aşmayan konuşmalar aracılığıyla yaymayı amaçlayan, yaratıcı ve girişimci ﬁkirlerin yayılması ve geniş kitlelerce paylaşılması için tamamı gönüllülerden oluşan, kâr amacı gütmeyen global bir kuruluştur. Dünyayla ilgili derin bir anlayış aramakta olan, her disiplinden ve kültürden insanı kucaklayan küresel bir topluluktur. TED konuşmacıları, dünyayı değiştirebilecek eğitici ve ilham verici düşünceleri paylaşırlar. TED, farklı disiplinlere ait önemli düşünce biçimlerini insanların keşfedip, kendi yaşamlarına ve iş hayatlarına uyarlayabileceği bir merkez haline gelmiştir. TED, ezber bozan fikirleri, sıradışı sunumları ile güçlü bir ilham kaynağıdır. TEDx “paylaşmaya değer fikirler”in dile getirildiği uluslararası lisanslı yerel bir programdır. TED, “Paylaşmaya Değer Fikirler” anlayışıyla, kişiler ve organizasyonların TED benzeri kendi yerel etkinliklerini yapabilmeleri için TEDx’i yaratmıştır. TEDx ismindeki “x” bağımsız organize edilen TED etkinlikleri anlamına gelmektedir. TEDx etkinlikleri binlerce TED videosunun gücüyle, etkinliğin kendi konuşmacıları ve performansları ile beraber yeni fikirler, ilham veren konular ve heyecan verici konuşmalarla zenginleşen bir dünyayı yaşamamızı sağlamaktadır. TED Konuşmaları 100'ün üzerinde dile tercüme edilerek, TED'in kendi internet sitesindeki arşivinde ve 20.000.000 takipçiye sahip resmi TEDxTalks YouTube kanalı üzerinden yayınlanıp, altyazıları hazırlanarak dünya çapında izleyici bulmaktadır. TedxTalks videoları şimdiye kadar internette 4 milyarın üzerinde hit almaktadır.

KKTC’de ilk kez halka açık ücretsiz Girne’de düzenlenecek “TEDxKyrenia” uluslararası etkinliği için ada çapından sponsorlar, konuşmacılar, performans sanatçıları, organizasyon gönüllüleri ile destekçiler aranmaktadır. İlgilenenlerin ve seyirci olarak katılım sağlayacakların resmi internet sitesi olan https://www.tedxkyrenia.com/ adresinden müracaat edilebileceği duyruldu.