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Girne’de yaz tatili çocuk ve gençlik atölyeleri devam ediyor

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Girne Belediyesi Yaz Tatili Çocuk ve Gençlik Atölyeleri, Seramik ve Resim Atölyesiyle devam ediyor.

Girne’de yaz tatili çocuk ve gençlik atölyeleri devam ediyor
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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 6-13 yaş çocuklara yönelik Seramik Atölyesi yarın, Resim Atölyesi ise 22 Ağustos Perşembe günü Karaoğlanoğlu (Antis) Belediye Plajı’nda saat 10.00 da başlayacak. 
Etkinliklerle ilgili bilgi ve kayıt 0533 879 95 95 numaralı telefondan elde edilebilir.


GÜNGÖRDÜ: “PAYLAŞMAYI, SEVMEYİ BİLEN, ÜLKESİNE SAHİP ÇIKACAK ÇOCUKLAR VE GENÇLER YETİŞTİRELİM”
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, şubat ve yaz tatillerinde Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi’nin organize ettiği bu tür etkinliklerin önemine işaret ederek, çocukların tatillerini doğa, spor ve kültür sanatla iç içe geçirmelerine olanak sağladığını söyledi. 
Güngördü, “Artık, teknoloji çağında yaşayan çocuklarımız, büyük bir zamanını tablet ve bilgisayarlar önünde geçirmektedir. Bu tür ortamlar çocuklarımızın ruh ve zihin gelişimi, sosyalleşmeleri ve paylaşmayı öğrenmeleri için çok önemlidir. Ailelere seslenmek istiyorum. Çocuklarınızı doğaya, çocuklarınızı sokağa çıkarınız. Yeşili ve doğa sevgisini, insan ve hayvan sevgisini bilen, paylaşmayı, sevmeyi bilen, ülkesine sahip çıkacak, mutlu çocuklar ve gençler yetiştirelim” dedi. 
Güngördü, tüm çocukları ve ailelerini etkinliklere davet etti. 

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