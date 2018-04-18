Girne’de sokak köpekleri kısırlaştırılıyor

Girne Belediyesi, sahipsiz sokak köpeklerinin nüfusunun denetim altına alınması için Veteriner Hekimler Birliği ile köpeklerin kısırlaştırılmasına ilişkin protokol imzaladı.

Protokole Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Umut Sayılı imza koydu.

Protokol kapsamında 100 sokak köpeği kısırlaştırılacak. Girne Belediyesi ile Veteriner Hekimler Birliği arasında daha önce imzalanan iki protokol kapsamında 200 köpek kısırlaştırılmıştı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne’de sokak hayvanlarına karşı duyarlılık olduğuna işaret ederek, belediye olarak bu konuda hassas davrandıklarına dikkat çekti.

Güngördü, köpeklerin denetimsiz bir şekilde artmasından dolayı bazı sorunların yaşandığını, sorunları çözmek için kısırlaştırma, geçici kulübe, geçici barınak ve Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Projesi konusunda çalışma yapıldığını kaydetti.

Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’nin hayata geçtiğine işaret eden Güngördü, 19 köpeğin sahiplendirildiğini kaydetti.

Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Umut Sayılı da yasalara rağmen köpeklerin sokağa terk edildiğini belirterek, köpeklerin ve insanların yaşadığı mağduriyetin azaltılması için köpek nüfusunun kısırlaştırılarak denetim altına alınması gerektiğini kaydetti.

Sayılı, imzalanan protokolün diğer belediyelere de örnek olmasını diledi.