Girne’de şiddete karşı yürüyüş

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle Girne’de yarın yürüyüş düzenleniyor

“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü” nedeniyle Girne’de Pazartesi günü yürüyüş düzenleniyor.

Kadınlara yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak, bugüne kadar ülkede öldürülen kadınları anmak amacıyla Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi’nin düzenleyeceği, Mesarya Kadınları İnisiyatifi’nin destekleyeceği yürüyüş, 25 Kasım Pazartesi günü saat 18.00’de Kordonboyu’nda Atatürk Büstü önünde başlayacak.

Yürüyüş, Sevim Ebeoğlu Barış Parkı’nda düzenlenecek etkinlikle son bulacak.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediye Başkanı NidaiGüngördü, kadına yönelik şiddetin ülkede ve dünyada içinde bulunulan yüzyılın en önemli sorunlarından bir tanesi olduğuna işaret ederek, şiddetin insan hakları ihlali ve insanlık suçu olduğunu söyledi.

Güngördü,“Ülkemizde birçok kadınımız şiddete uğruyor ve hatta cinayete kurban gidiyor. Evde, işte, okulda, sokakta fiziksel ve psikolojik şiddete uğrayan, yaşam hakları ellerinden alınan kadınlarımız var. Artık her türlü şiddete hep birlikte karşı durmalıyız. Sesimizin daha yüksek çıkması adına herkesi, 25 Kasım Pazartesi günü saat 18.00’de Atatürk Büstü önüne bekliyoruz” dedi.

KADIN EĞİTİM KOLEKTİFİ VE BAĞIMSIZLIK YOLU GİRNE ÖRGÜTÜ

Öte yandan Kadın Eğitim Kolektifi ve Bağımsızlık Yolu Girne Örgütü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde, Girne’de yürüyüş düzenleyecek.

Yürüyüş, 25 Kasım Pazartesi saat 18.00'de Girne Belediyesi binası önünden başlayıp Atatürk Anıtı önünde son bulacak.

Açıklamada, tüm halk yürüyüşe davet edildi.

