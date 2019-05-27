Girne’de iftar yemeği

Şansur İnşaat, Girne’de Ramazan ve Hakan Bozkurt’un Mevlüdü ve Ramazan dolayısıyla iftar yemeği düzenledi.

Beyti Restoran’da yer alan yemeğe yoğun katılım oldu. Ramazan Bozkurt, bir ay önce böbrek hastalığı nedeniyle 21 yaşında iken yaşamını yitirmişti. Hakan Bozkurt ise trafik kazasında hayatını yitirmişti.