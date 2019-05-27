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Girne’de iftar yemeği

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Şansur İnşaat, Girne’de Ramazan ve Hakan Bozkurt’un Mevlüdü ve Ramazan dolayısıyla iftar yemeği düzenledi.

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Girne’de iftar yemeği
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Beyti Restoran’da yer alan yemeğe yoğun katılım oldu.

Ramazan Bozkurt, bir ay önce böbrek hastalığı nedeniyle 21 yaşında iken yaşamını yitirmişti.

Hakan Bozkurt ise trafik kazasında hayatını yitirmişti.

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