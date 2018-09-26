Girne’de 3 günlük çarşı şenliği var

Girne Belediyesi ile Girne Çarşı Esnafı Birliği işbirliğinde düzenlenecek “8. Girne Çarşı Şenliği”, 28 Eylül Cuma günü başlayacak, 30 Eylül Pazar günü tamamlanacak

Girne’de 3 günlük çarşı şenliği düzenleniyor. Çeşitli etkinliklerin olacağı şenlik kapsamında mağazalar da özel indirime gidecek.

Girne Belediyesi ile Girne Çarşı Esnafı Birliği işbirliğinde düzenlenecek “8. Girne Çarşı Şenliği”, 28 Eylül Cuma günü başlayacak, 30 Eylül Pazar günü tamamlanacak.

Ziya Rızkı ile Atatürk caddeleri ve Canbolat Sokak’ta yer alacak şenlik 10.00-22.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, yiyecek, içecek stantlarının kurulacağı şenlikte, konserler, dans gösterileri ve çocuklar için etkinlikler düzenlenecek; bölgedeki mağazalar özel indirime gidecek.

Girne Kordonboyu 20 Temmuz Caddesi, 29 Eylül Cumartesi akşamı düzenlenecek konser nedeniyle 19.00- 21.00 saatleri arası trafiğe kapalı olacak.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, konuyla ilgili açıklamasında, indirim şölenlerinin bölge esnafının ekonomik yönden kalkınmasına ve halkın indirimli alışveriş yapmasına imkan sağladığını belirtti.

Güngördü, ekonomik faaliyetlerin gelişmesi konusunda üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştıklarını kaydederek, esnafa desteklerini imkanlar dahilinde sürdüreceklerini vurguladı.