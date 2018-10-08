banner107
Böyle sorumsuzluk olamaz
Böyle sorumsuzluk olamaz
15 0
Alışverişle birlikte yakınlaşma da başladı
Alışverişle birlikte yakınlaşma da başladı
92 0
Mehmetçik Ziva Fest’le renklendi
Mehmetçik Ziva Fest’le renklendi
19 0
Zerdaliler tatlandı
Zerdaliler tatlandı
390 0
“Yunanistan da Kıbrıs Türk tarafıyla görüşebilmeli”
“Yunanistan da Kıbrıs Türk tarafıyla görüşebilmeli”
66 0
Göçmenköy ve Düzkaya finalde
Göçmenköy ve Düzkaya finalde
199 0
Salamis’te ‘Oktoberfest’ coşkusu
Salamis’te ‘Oktoberfest’ coşkusu
76 0
Trenyolu’nda bir ayda 4 bin 556 hastaya hizmet
Trenyolu’nda bir ayda 4 bin 556 hastaya hizmet
14 0
banner82
banner147

Girne, Zeytin Festivali’yle şenleniyor

banner27

17’nci Zeytin Festivali, renkli görüntülere sahne oluyor

Girne, Zeytin Festivali’yle şenleniyor
banner192

Girne Belediyesi’nin düzenlediği 17’nci Zeytin Festivali devam ediyor.
Festival çerçevesinde bu akşam, “Zeytin” konulu seminer, Nefes Dans Gösterisi, Ali Nesim Anısına Şiir Dinletisi, Girne Belediyesi Zeytin Tenis Turnuvası, Bilardo Turnuvası Ödül Töreni ve Grup Feveran konseri yer alacak.


FESTİVALDE 9 EKİM PROGRAMI...
Festivalin son günü olan 9 Ekim’de şu etkinlikler var:
“19:00’da Oksem Halk Dansları Gösterisi, 19:15’te Saf Zeytinyağından Organik Sabun, Bulaşık Deterjanı ve Şampuan Üretimi Sunumları, 19:15’te Dance Fit Studio dans gösterisi, 19:30’da Hasan Günyüz ile İbrahim Çetiner konseri ve 21:00’da Bülent Ortaçgil final konseri.”

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.