Girne, Zeytin Festivali’yle şenleniyor

17’nci Zeytin Festivali, renkli görüntülere sahne oluyor

Girne Belediyesi’nin düzenlediği 17’nci Zeytin Festivali devam ediyor.

Festival çerçevesinde bu akşam, “Zeytin” konulu seminer, Nefes Dans Gösterisi, Ali Nesim Anısına Şiir Dinletisi, Girne Belediyesi Zeytin Tenis Turnuvası, Bilardo Turnuvası Ödül Töreni ve Grup Feveran konseri yer alacak.



FESTİVALDE 9 EKİM PROGRAMI...

Festivalin son günü olan 9 Ekim’de şu etkinlikler var:

“19:00’da Oksem Halk Dansları Gösterisi, 19:15’te Saf Zeytinyağından Organik Sabun, Bulaşık Deterjanı ve Şampuan Üretimi Sunumları, 19:15’te Dance Fit Studio dans gösterisi, 19:30’da Hasan Günyüz ile İbrahim Çetiner konseri ve 21:00’da Bülent Ortaçgil final konseri.”