Girne Üniversitesi'nden örnek sosyal dayanışma etkinliği

Girne Üniversitesi, “60+ Yaş Tazelenme Üniversitesi” öğrencileri, “Bir Tatlı Mola” başlığı altında sosyal dayanışma etkinliği düzenledi.

Girne Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, korona virüs salgını nedeniyle hastanelerde özverili bir şekilde çalışan doktor, hemşire ve sağlık görevlilerine minnetlerini göstermek amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi, Yakın Doğu Üniversite Hastanesi ile Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi sağlık çalışanlarına, 50 gönüllünün katkılarıyla hazırlanan ikramlar teslim edildi.