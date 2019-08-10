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Girne Tapu karıştı

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Girne Tapu Dairesi’nde çalışan 3 kişi dün mahkeme huzuruna çıkarılırken, HAK-SEN Girne Tapu Dairesi’nde grev kararı aldı

Girne Tapu karıştı
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Girne Tapu Dairesi’nde çalışan 3 kişi dün mahkeme huzuruna çıkarılırken, HAK-SEN Başkanı İzzet Türkmen Girne Tapu Dairesi’nde dün itibarı ile grev kararı aldı.

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Girne Tapu Dairesi’nde son günlerde yaşanması istenmeyen konulardan dolayı bir günlük uyarı grevi yaptı.

HAKSEN Genel Başkanı İzzet Türkmen yaptığı açıklamada, sistemin eksikliklerine, çalışan haklarının tümünün korunması için gerekli yasal değişikliklere dikkat çekmek için uyarı grevi yaptıklarını belirterek, “Amacımız yargıya müdahale etmek değil, sistemin aksaklıklarını vurgulamaktır. Yaşanan sıkıntıların yanında, personel eksikliği gibi konularda da HAKSEN olarak çalışanın yanında olacağız” dedi.

Türkmen, konuyu İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a ilettiklerini ve gerekli görüşmeleri en hızlı şekilde gerçekleştirip, çözüme katkı koyacaklarını kaydetti.

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