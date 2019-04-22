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Girne sokakları çocuklarla renklendi

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21. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festivale katılan ekipler önceki gün, Girne’de Ramadan Cemil Meydanı’ndan başlayarak Atatürk Anıtı önüne kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirerek, gösterilerinden kısa kesitler sunarak renkli görüntüler oluşturdu

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Girne sokakları çocuklarla renklendi
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi tarafından bu yıl 21’incisi organize edilen Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali düzenlenen etkinliklerle devam ediyor. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in katılımlarıyla Cuma günü Cumhuriyet Meclisi’nde düzenlenen törenle açılışı gerçekleştirilen festivale katılan KKTC, Türkiye, Finlandiya, Kırgızistan, Litvanya, Makedonya, Polonya, Rusya ile Londra Türk Dili ve Kültürü okullarından ekipler önceki gün Girne’deydi.


Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne’de Ramadan Cemil Meydanı’ndan başlayarak Atatürk Anıtı önüne kadar kortej yürüyüşü gerçekleştiren ekipler, kortej sırasında Girne sokaklarında gösterilerinden kısa kesitler sunarak renkli görüntüler oluşturdu. 23 Nisan ekiplerinin renkli kortejini ve gösterilerini vatandaşlar ilgiyle izledi. Ekipler daha sonra Girne Atatürk Anıtı önünde gösterilerini sergiledi.


Festival kapsamında dün saat 16.00’da Çatalköy’de tüm grupların ve bölge çocuklarının katılacağı “Uçurtma Şenliği” düzenlendi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ise Salı günü ilçelerde düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Festivalinin Gala Gecesi 23 Nisan Salı akşamı saat 20.00’de Girne Amfitiyatro’da yer alacak.
 

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