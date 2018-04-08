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Girne'de Danışma ve Destek Merkezi’nden Nisan ayında iki seminer

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Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi kapsamında Nisan ayı içerisinde ebeveynler ve çocuk psikolojisiyle ilgilenen herkesin katılabileceği iki seminer düzenleniyor

Girne'de Danışma ve Destek Merkezi’nden Nisan ayında iki seminer
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Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi, Nisan ayı içerisinde ebeveynler ve çocuk psikolojisiyle ilgilenen herkesin katılabileceği iki seminer düzenleniyor. 
Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Çocuğumu İstismardan Nasıl Koruyabilirim?” başlığı altında, Türkiye’den gelecek, Çocuk İstismarı Soruşturma Uzmanı Gülhan Gündüz tarafından 20 Nisan Cuma günü saat 19:00’da Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda “Çocuklar için Güvenlik, Korunma ve Güçlendirme Teknikleri” konusunda eğitim verileceği belirtildi. 
Öte yandan, 30 Nisan Pazartesi günü saat 19:00’da Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda, KKTC Genç Müteşebbisler (JCI) Derneği işbirliğiyle, “Hocam Ne Olacak Bizim Çocuğun Hali” başlığı altında, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu ve Psikolog Ferhat Aydın’ın, ebeveynlerin sıklıkla merak ettiği konuların ele alınacağı bir seminer gerçekleştireceği kaydedildi.  
GÜNGÖRDÜ: “SAĞLIKLI BİR TOPLUM İÇİN EĞİTİM ÖNEMLİDİR”
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, sağlıklı bir toplumda yaşamanın en önemli koşullarından birinin de eğitim olduğuna işaret ederek, özelde belde halkına, sosyolojik ve psikolojik destek sağlamak adına açılan Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi’nin düzenleyeceği eğitimlerle herkesin yeni bilgiler öğrenmesi ve yaşamlarını daha iyi noktaya taşımalarının hedeflendiğini söyledi. 
Güngördü, özellikle korumaya muhtaç çocukların, daha güvenli koşullarda yaşaması, sağlıklı aile yapısı içerisinde büyümesi, istismar gibi yaşamlarını kötü etkileyecek durumlardan uzak tutulması için herkesin bilinçlenmesi gerektiğine dikkat çekti. 
Güngördü, ücretsiz düzenlenecek bu seminerlere yalnızca anne babalar değil, herkesin katılması ve bu fırsattan yararlanması gerektiğini söyledi. 
 

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