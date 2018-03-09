Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 112. doğum yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Girne Çevre Yolu Çemberi’ne Dr. Fazıl Küçük Anıtı açılıyor.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı, İçişleri Bakanlığı, Girne Belediyesi işbirliği ve TC Kalkınma ve İşbirliği Ofisi’nin katkılarıyla yapılan anıtın açılışının, 14 Mart Çarşamba günü saat 11.00’de gerçekleştirileceği belirtildi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bu arada Dr. Fazıl Küçük’ün 112. doğum yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde, “Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük Resim Yarışması Ödül Töreni ve Sergisi” ile Dr. Küçük’ün Mormenekşe köyünü ziyaretini konu alan “Enginar Dolması” adlı filmin galası da aynı gün yapılacak. Etkinlik, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 17.30’da başlayacak.