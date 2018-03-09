banner107
12 0
7 0
18 0
27 0
17 0
Büyüleyici şıklık yarışı
Büyüleyici şıklık yarışı
71 0
Anlamlı turnuva tamamlandı
Anlamlı turnuva tamamlandı
196 0
Tepeden şampiyonluk rüzgarları esiyor
Tepeden şampiyonluk rüzgarları esiyor
155 0
banner82
banner147

Girne Çevre Yolu Çemberi’ne Dr. Fazıl Küçük Anıtı açılıyor

banner27

Girne Çevre Yolu Çemberi’ne Dr. Fazıl Küçük Anıtı açılıyor
banner137

Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 112. doğum yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Girne Çevre Yolu Çemberi’ne Dr. Fazıl Küçük Anıtı açılıyor.
Dr. Fazıl Küçük Vakfı, İçişleri Bakanlığı, Girne Belediyesi işbirliği ve TC Kalkınma ve İşbirliği Ofisi’nin katkılarıyla yapılan anıtın açılışının, 14 Mart Çarşamba günü saat 11.00’de gerçekleştirileceği belirtildi.
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bu arada Dr. Fazıl Küçük’ün 112. doğum yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde, “Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük Resim Yarışması Ödül Töreni ve Sergisi” ile Dr. Küçük’ün Mormenekşe köyünü ziyaretini konu alan “Enginar Dolması” adlı filmin galası da aynı gün yapılacak. Etkinlik, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 17.30’da başlayacak.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.