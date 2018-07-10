Girne Belediyesinden "Yaz Tatili Çocuk ve Gençlik Atölyeleri"

Girne Belediyesi, çocuk ve gençlerin yaz tatillerini daha eğlenceli ve dolu dolu geçirmeleri için 17 Temmuz- 14 Ağustos tarihlerini kapsayan sanat ve spor programı hazırladı.





Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, “Yaz Tatili Çocuk ve Gençlik Atölyeleri” kapsamında, değişen yaş gruplarına yönelik, resim atölyesi, seramik atölyesi, dans atölyesi, spor atölyesi, mandala

atölyesi, çocuk yogası ve plaj turnuvası düzenlenecek.



Dans, mandala ve yoga çalışmalarına sınırlı sayıda katılımcı alınacağı belirtilen açıklamada, katılmak isteyen çocuklar için 19 Temmuz Perşembe gününe kadar kayıt yaptırılması gerektiği belirtildi. Kayıt ve bilgi için 0533 889 15 15 numaralı telefon aranabilecek.



GÜNGÖRDÜ: “HER ZAMAN DESTEKLİYORUZ”



Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, çocukların yaz tatillerini hem eğlenceli hem de eğitici aktivitelerle geçirmelerinin önemine işaret ederek, yarı yıl tatilinde olduğu gibi çocukların becerilerini artıran bir program hazırladıklarını söyledi.



Güngördü, “Gelecek nesillerimiz çocuk ve gençlerimizin daha iyi koşullarda yaşaması, sosyal, aktif ve başarılı olmaları bizim için çok önemlidir. Çocuklarımızın sanat ve sporla ilgilenmelerini her zaman destekliyoruz” dedi.



Güngördü, etkinliklerin büyük bir çoğunluğunun belediye plajlarında gerçekleşeceğine de işaret ederek, çocukların deniz kıyısında doğa ile iç içe olmasının güzel olacağını ifade etti.



KADIOĞLU



Etkinlik koordinatörü Misli Kadıoğlu, toplumun her kesimi için erişilebilir ücretsiz, atölye çalışmaları hazırladıklarını belirterek, Çocuklara yönelik hazırladığımız atölyelerle hedefimiz çocukları boş vakitlerinde sporla sanatla iç içe tutmaktır. Çünkü bu tür aktivitelerin, bireylerin gelişimi ve estetik bakış açısı kazanmaları, ruhsal ve bedensel sağlıkları için yapacağı olumlu etkiyi önemsiyoruz” dedi.



Program şöyle:



Resim Atölyesi (4 - 12 yaş) 17 Temmuz Salı - Yer: Kervansaray Halk Plajı, Saat: 10.00 - 12:00



Seramik Atölyesi (4 - 12 yaş) 24 Temmuz Salı - Yer: Zeytinlik Köy Evi, Saat: 10.00 - 12.00



Dans Atölyesi (10 - 15 yaş) 25 Temmuz Çarşamba - 27 Temmuz Cuma - 1 Ağustos Çarşamba - 3 Ağustos Cuma Yer: Girne Belediyesi Sanat Galerisi, 10.00 – 11.00



Mandala Atölyesi (12 - 17 yaş) 31 Temmuz Salı - 10 Ağustos Cuma, Yer: Karaoğlanoğlu Halk Plajı (Antis) 10.00 - 12.00



Çocuk Yogası (4 - 12 yaş) 17-24-31 Temmuz Cuma - 7 Ağustos Salı, Yer: Karaoğlanoğlu Halk Plajı (Antis) Saat: 10.00-11.00



Spor Atölyesi (6 - 12 yaş) 2 Ağustos Perşembe- 9 Ağustos Perşembe, Yer: Karaoğlanoğlu Halk Plajı (Antis) Saat: 10.00 - 11.00



Plaj Turnuvası (6-12 yaş) 14 Ağustos Salı, Yer: Kervansaray Halk Plajı Saat: 9.00 - 12.00