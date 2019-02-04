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Girne Belediyesi yarıyıl şenliği yarın başlıyor

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Girne Belediyesi, okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle “Eğitime Kısa Bir Mola” sloganıyla Yarı Yıl Şenliği düzenliyor.

Girne Belediyesi yarıyıl şenliği yarın başlıyor
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Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Belediye yarın 10:00-12:00 arasında 4-11 yaş arasındaki çocuklara Bandabuliya’da Resim Atölyesi düzenleyecek. Etkinlikte malzemeler Belediye tarafından temin edilecek.


Belediyenin programında, 7 Şubat Perşembe günü Bandabuliya’da Seramik Atölyesi, 9 Şubat Cumartesi günü Bandabulia’da Çocuk Partisi, 12 Şubat Salı günü Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde Masal Atölyesi, 14 Şubat Perşembe günü Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde Ritim Atölyesi bulunuyor.

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