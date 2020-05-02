Girne Belediyesi Öykü Yarışması gerçekleştiriliyor

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve (9-10-11 yaş grubu), (12-13-14 yaş grubu), (15-16-17 yaş grubu) olarak üç kategoride değerlendirme yapılacak öykü yarışması “Evde kal, el ele başaracağız” temasıyla gerçekleştirilecek

Girne Belediyesi Öykü Yarışması, dünyada yaşanan salgın süreci nedeniyle bu yıl “Evde kal, el ele başaracağız” temasıyla düzenleniyor.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve (9-10-11 yaş grubu), (12-13-14 yaş grubu), (15-16-17 yaş grubu) olarak üç kategoride değerlendirme yapılacak öykü yarışmasına katılmak isteyenlerin en geç 1 Haziran’a kadar öykülerini Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’ne veya sosyalisler@girnebelediyesi.com adresine göndermeleri gerektiği ifade edildi.

Haziran ayı içerisinde yapılacak değerlendirmelerin sonucunda birincilere 1000 TL, ikincilere 500 TL, üçüncülere 300 TL ödül verilecek.

Değerlendirme Kurulu’nda, Ceyhan Özyıldız (Yazar, Fotoğrafçı), Ejdan Sadrazam (Yazar, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü), Ahmet Yıkık (Eleştirmen, Çevirmen), Av. Gürkan Uluçhan (Yazar, Şair) ve Misli Kadıoğlu (Girne Belediyesi Sosyal İşler Amiri) yer alıyor.

“OKUYAN, YAZAN, DÜŞÜNEN, SORGULAYAN BİREYLER İÇİN…”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, geleceğin mimarları çocuk ve gençlerin, okuyan, yazan, düşünen, sorgulayan bireyler olmasının önemine işaret ederek, yaptıkları çeşitli etkinliklerle de bu konuda farkındalık yaratmak, çocuk ve gençlere fırsatlar sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Güngördü, bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri öykü yarışmasının temasını tüm dünyayı etkisi altına alan Covid -19 salgını nedeniyle “Evde kal, el ele başaracağız” temasıyla gerçekleştirdiklerini kaydederek, çocuk ve gençlerin bu süreci hayal güçleriyle birleştirerek yazıya dökmelerinin önemine işaret etti.

Okulların kapalı ve tüm öğrencilerin evlerinde olmasının da çocuk ve gençlerin yaratıcılıklarını ortaya koymasında önemli bir fırsat yarattığını belirten Güngördü, düzenlenen yarışmaya ülke genelinde, kategorilerine göre tüm öğrencilerin katılabileceğini, bu konuda öğretmen ve ailelerin de çocuk ve gençleri yönlendirmesi gerektiğini kaydetti.

KATILIM ŞARTLARI

Yarışmaya katılım şartları şöyle:

“(1) Yarışmaya katılacak eserlerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Yarışmaya gönderilecek öyküler A4 çizgisiz dosya kâğıdına bilgisayarla ya da elle yazılacaktır.

b) Öykülerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yayın organında yayımlanmamış olması gerekir.

c) Orijinal olmayan (fotokopi olarak gönderilen ) öyküler değerlendirmeye alınmaz.

ç) Öykünün herhangi bir yerinde, bir yerden alınmış ve esere yapıştırılmış veya çizilmiş resimler yer alamaz.

d) Yarışmaya gönderilecek öyküler 5 (beş) sayfayı geçemez.

e) Yarışmaya gönderilecek öykülerde sözcük sayısı 400’den (dört yüz) az, 1200’den (bin iki yüz) çok olamaz.

f) Yarışmaya gönderilecek öykülerin ön yüzüne öğrenci veya okuluyla ilgili kişisel bilgiler yazılmaz. Ayrıca öykülerin arka sayfası, kullanılamaz.

g) Öykünün son sayfasında öğrencinin adı-soyadı, adresi, okulu, telefon numarası, fotoğrafı ve kısa özgeçmişi eklenmelidir.

h) Yarışmanın ödül töreni Haziran ayı içerisinde jüri üyelerinin de katıldığı bir tören ile yapılacaktır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmaz.

(3) Öyküler, 1 Haziran 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Girne Belediyesi’ne kapalı zarf içerisinde veya sosyalisler@girnebelediyesi.com adresine mail yoluyla ulaştırılacaktır.”