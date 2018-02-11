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Girne Belediyesi çocukları eğlendirdi

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Girne Belediyesi çocukları eğlendirdi
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Girne Belediyesi  okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle “Eğitime Kısa Bir Mola” sloganıyla çocuk partisi düzenledi.
Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Bandabuliya’da dün gerçekleşen etkinlikte 
çocuklar animatörler eşliğinde  oyunlar oynadı,  çeşitli aktivitelere katıldı.
Etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, çocuklara iyi eğlenceler dileyerek, gelecekte başarılı bireyler olmaları için derslerine çok çalışmaları, kitap okumaları tavsiyelerinde bulundu. 
Girne Belediyesi’nin yarı yıl şenlikleriyle eğitime kısa bir mola vererek çocuklara hem kendilerini geliştirebilecekleri hem de eğlenebilecekleri ortamlar yaratmayı hedeflediğini ifade eden Güngördü, etkinliklere katılımın yüksek olmasından dolayı da duyduğu mutluluğu dile getirdi. 
Yarı yıl şenlikleri, 13 Şubat Salı günü Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde masal atölyesi, 15 Şubat Perşembe günü yine aynı yerde  ritim atölyesiyle devam edecek.

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