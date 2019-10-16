Girne Belediyesi çalışanlarından farkındalık yürüyüşü

Girne Belediyesi çalışanları, Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle Kanser Hastalarına Yardım Derneği tarafından düzenlenen “200 meme kanseri adına 200 km yürüyüş” etkinliğine katıldı.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, dünyada 8 kadından 1’inde, KKTC’de ise yılda 150-200 civarında meme kanseri görüldüğünü söyledi.

Nidai Güngördü, belediye çalışanlarının pembe giyerek farkındalık yaratılması için destek yürüyüşüne katıldığını belirterek, farkındalık çalışmaları kapsamında kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Güngördü, önümüzdeki günlerde kız öğrencilerine yönelik “Meme kanserinde erken teşhis ve önemi”konulu seminer düzenlemek istediklerini kaydetti.