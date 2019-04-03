“Gençlik Sosyal Destek Projesi” Değirmenlik’te tanıtıldı

Gençlik Dairesi’nin yerel yönetimler ve okullarla iş birliğiyle yürüteceği proje, ülke gençlerinin farkındalık ve sağlıklı yaşam becerilerini geliştirebilmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.Proje, 9 Nisan’da Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde başlayacak

Başbakan Tufan Erhürman, Gençlik Dairesi tarafından planlanan “Gençlik Sosyal Destek Projesi”nin (GESDEP) tanıtımı için düzenlenen basın toplantısına katıldı. Erhürman, bu projenin bir başlangıç noktası olarak kabul edilmesi gerektiğini belirterek, “Evet uyuşturucuyla mücadele ediyoruz, spor yapma şansı sunuyoruz, Gençlik Dairemiz çeşitli organizasyonlar yapıyor ama gençlere günlük yaşamın başka anlarında dokunmak gerekiyor” dedi.

PROJE 9 NİSAN’DA DEĞİRMELİK’TE BAŞLIYOR

Gençlik Dairesi’nin yerel yönetimler ve okullarla iş birliğiyle yürüteceği proje, ülke gençlerinin farkındalık ve sağlıklı yaşam becerilerini geliştirebilmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Proje, 9 Nisan’da Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde başlayacak.

Aralık ayında tamamlanması öngörülen proje kapsamında, Gazimağusa, İskele, Lefkoşa, Girne, Güzelyurt, Lefke bölgelerindeki gençler için 7 farklı etkinlik düzenlenecek.

Projedeki etkinlikler, alanlarında uzmanlarının yürüteceği aktiviteler, atölye çalışması ve sunum olmak üzere iki farklı formatta gerçekleştirilecek.

Gençlik Dairesi, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve okul müdürlüklerinin iş birliğiyle yürütülecek projede, bölgelerdeki maddi manevi yetersizlik yaşayan veya sosyal açıdan zayıf olan ihtiyaçlı gençler ve çocuklar, etkinliklere öncelikli olarak katılma fırsatı bulacak.

BASIN TOPLANTISI

Gençlik Sosyal Destek Projesi'yle ilgili Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında sırasıyla Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu ve Başbakan Tufan Erhürman konuştu.

KARAVEZİRLER: “BÖLGEDE ÇOK SAYIDA GENÇ VAR, BÖYLE BİR PROJE İHTİYAÇ”

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, projenin pilot okul olarak belirlenen Değirmenlik İlkokulu’nda başlamasından mutluluk duyduğunu belirtti.

Bölgelerinde çok sayıda genç olduğunu ve böyle bir projeye ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Karavezirler, projenin hayata geçmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.

ÇOLAKOĞLU: “GÜÇLER BİRLEŞTİRİLEREK GENÇLER İÇİN FAYDALI ADIMLAR ATILACAK”

Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu da, bu proje için, devlet, yerel yönetim ve sivil toplum örgütlerinin beraber çalıştıklarını belirterek, güçleri birleştirmenin sonucunda gençler için faydalı adımlar atılmasının sağlayacağı yarara inandığını söyledi.

Çolakoğlu, merkezlerden uzak 6 bölgede yapılması planlanan projeyle ilgili bilgi vererek, proje kapsamında gerçekleştirilecek aktiviteleri açıkladı.

ERHÜRMAN:“GENÇLERE GÜNLÜK YAŞAMIN BAŞKA ANLARINDA DOKUNMAK GEREKİYOR”

Başbakan Tufan Erhürman da konuşmasında, uzun zamandır geliştirmeye çalıştıkları projelerden bir tanesine başlamak için bir araya geldiklerini belirterek, “Örgün eğitimde gençlere verilmesi gerekeni ne kadar veriyoruz tartışmasının yanında yaygın eğitimi uzun bir süredir arzu edilen oranda gerçekleştiremiyoruz” dedi.

Eğitimin gereken şekilde verilememesi nedeniyle eğitimdeki yoğun müfredattan bunalan gençlere geri kalan zamanda sunmaları gereken hizmetleri de sunamadıklarını dile getiren Erhürman, belediyelerin, Gençlik Dairesi’nin ve bazı kurumların en önemli misyonlarından birinin de gençlere doğru noktalarda dokunabilmek olduğunu söyledi.

Erhürman, bu projenin bir başlangıç noktası olarak kabul edilmesi gerektiğini belirterek, “Evet uyuşturucuyla mücadele ediyoruz, spor yapma şansı sunuyoruz, Gençlik Dairemiz çeşitli organizasyonlar yapıyor ama gençlere günlük yaşamın başka anlarında dokunmak gerekiyor” dedi.

Başbakan Tufan Erhürman, herkesin gençlerin daha çok kitap okuması, kültürel mirasın daha çok farkında olması, kişisel gelişim konusunda desteklenmesi konularında görüş belirttiğini ancak hayata geçirmek noktasında arzu edilen kadar hızlı davranılamadığını ifade etti.

Bu projeyi geliştirenlere yürekten teşekkür ederek başarılar dileyen Erhürman, bu gibi projelerin dairelerin ya da yerel yönetimlerin tek başlarına yapabileceği işler olmadığını, iş birliği gerektirdiğini söyledi.

Erhürman, gençlerin meslek edindirilmesi anlamında da ihtiyaç olduğunu, bu noktada Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın katkısını da çok önemsediğini çünkü yaşanan sıkıntılardan birinin de gençlerin mesleki açıdan doğru yönlendirilmemesi olduğunu belirtti.

Şu an çok sayıda işsiz üniversite mezunu bulunurken kendisinin “usta” dediği, “ara eleman” olarak nitelenen grubun eksikliğinin ülkede istihdam açısından sıkıntı yarattığını anlatan Erhürman, “Çünkü hem ülkede yüzde 20 genç işsizliğimiz var, hem de çok ciddi yabancı işçi çalıştırma noktasındayız” dedi.

Başbakan Erhürman, “Gençlik Sosyal Destek Projesi”nin bir dizi alana aynı anda dokunduğuna işaret ederek bu projenin bir başlangıç olduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı.