Gençlik şöleni 21 yaşında

İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen Gençlik Şöleni, dün akşam 21. yaşını kutladı.

İskele Dr. Fazıl Küçük Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen şölene, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve meclis üyelerinin yanı sıra Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileler katıldı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen şölen, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Yönetmeni Özlem Kadirağa tarafından yapılan açılış konuşmasıyla devam etti.

KADİRAĞA: “MÜSLÜMAN TOPRAKLARINDA AKAN KAN SON BULSUN”

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, konuşmasına, son yılların en büyük can kan kaybının yaşandığı Filistin’deki insanlık dramına değinerek başlayan Kadirağa, “Filistin topraklarında, Gazze Şeridinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen şiddet olaylarında, İsrail askerleri tarafından, acımasızca hayattan koparılan canlara Allah’tan rahmet, yararlılara da acil şifalar diliyorum. Temennimiz odur ki, bu insanlık dramı ve Müslüman topraklarında akan kan bir an önce son bulsun” dedi. ‘‘19 MAYIS GENÇLİK, GENÇLİK GELECEK DEMEKTİR’’

Kadirağa, gençlerin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutlayarak, “19 Mayıs, sadece Türk milli kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, yeni Türk devletinin de çağdaş değerlerle milletler ailesi içerisinde yerini almasının adıdır. 19 Mayıs gençlik, gençlik gelecek demektir. Türk genci, Türk İstiklali ve Türk Cumhuriyeti’nin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir. Bugün de vazgeçilmez güç kaynağımız olan milli iradenin yaşatılması için hepimize özellikle de siz gençlere büyük görevler düşmektedir. Unutmayınız ki sizler, Atatürk’ün eserlerinin temel taşısınız, unutmayınız ki vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır”dedi.

İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Yönetmeni, eğitime verdikleri destek ve İskele’nin “hak ettiği yere gelmesi için” yaptıkları çalışmalarından dolayı İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve meclis üyelerine teşekkür etti. ÇOLAKOĞLU: “GENÇLERİN KENDİLERİNİ YETİŞTİRMELERİNE İHTİYACIMIZ VAR”

21. Gençlik Şöleni’ne katılarak gençlere seslenen Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu ise, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yüceltecek olan sizsiniz’ sözünden hareketle gençlerin kendilerini çok iyi şekilde yetiştirmelerine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

“Kendinize zaman ayırınız, kendinizi geliştiriniz, Atatürk’ü anlamaya çalışınız, onun fikirlerinden feyz alınız böylelikle en güzel şekilde onu yaşatacağınıza inanıyorum” diyen Çolakoğlu, bu güzel organizasyon için emeği geçen herkese teşekkür etti. GENÇLER GÖSTERİLERİNİ SUNDU

Konuşmaların ardından tören, İskele Belediyesi Yıldızlar Halk Dansları Topluluğu ve Karadeniz Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibi’nin yanı sıra Bekirpaşa Lisesi, Erenköy Lisesi, Dipkarpaz Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu, Karpaz Meslek Lisesi’nin sunduğu dans gösterileri ile son buldu. Şölende ayrıca etkinliğe katılan okul idarecilerine katılım belgesi ile plaket verildi.