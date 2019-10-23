Gençlik, Gönyeli’ye sığmadı

Gönyeli Gençlik Festivali olağanüstü bir katılım, MANGA konseri ve gençlik etkinlikleri ile başladı; Gönyeli Belediye Bulvarı binlerce gence ev sahipliği yaptı. Gönyeli Belediye Başkanı Benli vurguladı: “Gençlerin enerjisi Gönyeli’yle birleştiği zaman bu kent dünyaya ses veriyor”

Gönyeli Gençlik Festivali muhteşem bir konser ve olağanüstü katılımla başladı. Türkiye’nin ünlü gruplarından Manga Gönyeli Belediye Bulvarı’nda sahne alarak gençlere çok güzel dakikalar yaşattı. Bu yıl 2’ncisi düzenlenen gençlik festivali ilk gecesinde binlerce genci kucakladı.

Gönyeli Belediye Bulvarı gençlerin akınına uğradı. Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli festivalin açılış konuşmasında büyüyen ve gelişen kent olan Gönyeli’de adanın her yerinden gençleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

İLK GÖSTERİ BÜYÜLEDİ

Gönyeli Gençlik Festivali’nde ilk gösteri olan Action Team gösterisi gençler tarafından hayranlıkla izlendi.

Türkiye adamıza gelen ve akrobatik basketbol hareketleri ile gençlere heyecan dolu dakikalar yaşatan Action Team izleyiciler tarafından alkışlarla izlendi.

GENÇLER DJ PERFORMANSLARIYLA EĞLENDİ

Action Team Akrobatik Basketbol Gösterisi’nin ardından ise ülkemizin sevilen DJ’lerinden DJ Behiç gençleri setleriyle eğlendirdi. DJ Behiç’in birbirinden güzel setleriyle gençler Manga konserine hazırlandı.

BİNLERCE GENÇ MANGA İLE BERABER SÖYLEDİ

Gecenin beklenen grubu Manga isse binlerce genç tarafından alkışlarla karşılandı. Binlerce genç Manga ile beraber şarkıları hep bir ağızdan söyledi. Gece geç saatlere kadar devam eden konserde binlerce genç Manga ile kucaklaştı.

ONLARCA STAND EĞLENCEYİ TAVAN YAPTIRDI

Gönyeli Gençlik Festivali’nin gerçekleştiği Gönyeli Belediye Bulvarı’na kurulan onlarca stand ile gençlerin eğlenirken yiyecek içecek ihtiyacının da karşılanması sağlandı. Binlerce genç bir yandan konserleri ve gösterileri takip ederken bir yandan da arkadaşları ile güzel vakit geçirdi.

BENLİ: HER ŞEY GENÇLER İÇİN

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, “Gençlerin enerjisi Gönyeli’yle birleştiği zaman bu kent dünyaya ses veriyor” dedi.

Benli, festivalin açılış konuşmasında 14 yıl boyunca altyapı çalışmalarında çok çalıştıklarını ve bu çok zorlu süreci tamamladıklarını ifade etti. Bundan sonraki süreçte gençlere ve kültür sanata çok daha fazla yatırım yapacaklarını, insan odaklı projelerle ilerleyeceklerini ifade eden Benli, festivaldeki asıl amaçlarının da Gönyeli ile gençlerin enerjisini buluşturmak olduğunu belirtti.

Benli, Gönyeli Belediye Bulvarı’nı dolduran binlerce gence teşekkür ederek bu bir hafta boyunca gönüllerince eğlenmeleri temennisinde bulundu.

