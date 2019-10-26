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Gençler müziğe doydu

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Gönyeli Gençlik Festivali’nde Kıbrıslı Türk sanatçılar, şarkılarını gençlerle birlikte hep bir ağızdan söyledi

Gençler müziğe doydu
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Gönyeli Gençlik Festivali’nden final gecesinden önceki gece yine dopdolu geçti. Festivalde sahne Kıbrıslı Türk sanatçılarındı. Birbirinden güzel sesler Gönyeli Gençlik Festivali’ne katılan gençler için şarkılarını söyledi.

Adeta gençleri müziğe doyuran Kıbrıslı Türk sanatçılar, şarkılarını gençlerle birlikte hep bir ağızdan söyledi.

Mr. Joker’in performansı ile geceye ısınan gençler, Grup Frekans, Ahmet Evan ve Fikri Karayel ile enerjiyi tavan yaptırdı. Özellikle Grup Frekans, Ahmet Evan ve Fikri Karayel’in ardı ardına sahne alması gençlerin enerjisi tavana çıkardı.

 

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