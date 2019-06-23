Gençler, Dereboyu’nu coşturdu

LTB Gençlik Meclisi organizasyonuyla düzenlenen Dereboyu Gençlik Festivali’nde coşkulu saatler yaşandı

LTB Gençlik Meclisi organizasyonuyla önceki akşam 3. Dereboyu Gençlik Festivali gerçekleştirildi.

Liseli gençlerin oluşturduğu müzik gruplarının sahne aldığı gecenin finalini sanatçı Fikri Karayel yaptı.

Geceye katılan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, gençlerle beraber zaman geçirdi, kısa bir de konuşma yaparak organizasyondan duyduğu memnuniyeti aktardı.

LTB Başkanı Harmancı konuşmasında, Gençlik Meclisi’nin müthiş bir iş çıkardığını ifade ederek, yılın genel stresi, sınav yorgunluğu ve üniversite seçme kaygısı yaşayan gençlerin tüm bunları bir akşam da olsa unutacakları bu organizasyonu düzenleyen gençlerle gurur duyduğunu belirtti.

LTB adına Gençlik Meclisi’ni organize eden Münür Öztürk’ün bu işin en büyük emekçilerinden birisi olduğunu aktaran Başkan Harmancı, LTB Gençlik Meclisi’nin sadece eğlenme noktasında değil sosyal sorumluluk projelerinde de yer aldığını, çevreden, kadına, özel gereksinimli bireylerden çocuklara kadar tüm alanlarda çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Lefkoşa’nın gençlerin dinamizmine her zaman ihtiyacı olduğunu belirten Başkan Harmancı, “Lefkoşa sizlerle güzel” diyerek sözlerini noktaladı.