Genç TV kutlamalarında yıldızlar geçidi

Halkın televizyonu Kıbrıs Genç TV, 21. yaşını muhteşem gala gecesi ile kutluyor. Geceye Cem Yılmaz, Meryem Uzerli ve Gülşen de katılacak

Her yıl kuruluş yıldönümü olan 31 Mayıs tarihini, halkı ile birlikte kutlayan Kıbrıs Genç TV, 20Birinci yaşını çok daha renkli ve “yıldız yağmuru” olarak anılacak bir geceyle kutlamaya hazırlanıyor.

Dünyanın dört bir yanındaki Kıbrıslı Türkler’in sesi, gözü, kulağı olan Kıbrıs Genç TV, her yıl olduğu gibi bu yılki gala gecesinde de, ünü ülke sınırlarını aşan ve başarıları ile göğsümüzü kabartan Kıbrıslı Türkler yanında; Türkiye’nin yıldız isimlerini de gala gecesinde misafir edecek.

31 Mayıs Perşembe Gecesi, Elexus Hotel’in üstün hizmet kalitesinde misafirlerini en iyi şekilde karşılamaya hazırlanan Kıbrıs Genç TV’nin gala gecesine Türkiye’nin dünya çapında isim yapmış sanatçılar da konuk olarak katılacak. Bu isimler arasında Cem Yılmaz, Ozan Güven, Seda Bakan, Zafer Algöz ve Can Yılmaz’dan oluşan Arif V 216 ekibinin yanı sıra; büyüleyici sesi ve sahne performansı ile Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, başarılı modacı Raşit Bağzıbağlı, ünlü oyuncular Meryem Uzerli ve Oktay Kaynarca, spordaki gururumuz Sami Hamidi, sesi ile ülke sınırlarını aşan Lütfiye Özipek, Türkiye medyasının en başarılı yöneticilerinden olan Cenk Soner ve TRT’nin unutulmaz ismi Bülend Özveren de bulunuyor.

Kalitesi, yatak kapasitesi, üstün hizmet anlayışı, sosyal sorumluluk projelerine verdiği destek ve ülke turizmine kazandırdığı değer ile takdir toplayan Elexus Hotel, ülkemizden ve Türkiye’den seçkin davetlilerin yanı sıra, Kıbrıs Genç TV’nin her adımında yanında olan ve güç veren halkıyla kucaklaşacağı 31 Mayıs gala gecesi için son hazırlıklarını yapıyor. Ses ve görüntü sistemleri ile dudak uçuklatan, teknoloji ile hizmet kalitesinde sınırları zorlayan Elexus Hotel ailesi, Birinci Medya Kurumu ailesi ve izleyicileri ile unutulmaz bir geceye imza atmak için hazırlanıyor.

Birinci Medya Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Birinci, 31 Mayıs Perşembe akşamı Elexus Hotel’de gerçekleşecek muhteşem gala gecesi ile 21. Yaşında 21.Yüzyıl televizyonculuğunu amaçladıklarını belirterek, halkı gala gecesine davet etti.

Gecenin Koordinatörlüğü görevini üstlenen Birinci Medya Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Birinci ise “21. Yıl yeni hedeflerin yılı olacak derken” tüm halkı bu geceye katılmaya çağırdı.

ÖNCE KOKTEYL ARDINDAN GALA

31 Mayıs Perşembe gecesi 20:00’de Elexus Hotel Convention Centre’da kokteyl ile başlayacak gecede saatler 21:00’i gösterdiğinde ise canlı tören başlamış olacak.