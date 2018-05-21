Genç Folk-Der Tuğsan'a umut oldu

"Dakikalar İçinde Tükürük Ver, Hayat Kurtar... Uygun İlik Belki de Sende" sloganıyla hafta sonu yapılan etkinlikte 70 kişi Tuğsan Yazıcı'nın hayatını kurtaracak uygun donörün bulunması umuduyla tükürük örneği verdi.

Genç Folk-Der'den verilen bilgiye göre, kampanya, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı iş birliğiyle Folk-Der binasında yer aldı.

Gençlik ve Spor Bayramı'nda böyle bir etkinliğe imza atmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Genç Folk-Der üyeleri, Tuğsan Yazıcı özelinde yapılan bu kampanyayla başka hastalara da umut olma dileğinde bulundu.

HASDER'E "SIRA SİZDE" ÇAĞRISI

Öte yandan, Genç Folk-Der'in çağrısına kulak vererek Tuğsan Yazıcı için tükürük örneği veren katılımcıların yer aldığı videoyla "sıra sende HASDER" denilerek kardeş dernek HASDER'e de benzer bir kampanya düzenleme çağrısı yapıldı.

İlik nakline ihtiyaç duyan Tuğsan Yazıcı için birçok sivil toplum örgütü tarafından yürütülen tükürük örneği verme kampanyasında bugüne kadar 2 bin 250 kişiden örnek alındığı belirtildi.