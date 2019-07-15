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Genç diyabetliler bilgilerini tazelediler

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Kıbrıs Türk Diyabet Derneği tarafından 8 ile 18 yaş aralığındaki Tip 1 diyabetliler için organize edilen Lapta kampının önemli konukları vardı.

Genç diyabetliler bilgilerini tazelediler
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Kampın 2. günkü konuğu, Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren oldu. Eren ziyaret esnasında genç diyabet hastaları ve genç doktor adaylarıyla uzun uzun sohbet etti.

Genç doktor adayları Eren’den spor salonlarında kullanılan içeceklere dikkat edilmesini talep ettiler. Bazı salonların bu içecekleri bilinçli şekilde kullanılırken, bilinçli şekilde kullanmayanların çoğunlukta olduklarını söylediler. 

Kampta genç diyabet hastalarına bilgiler aktaran Prof. Dr. Rukiye Bundak ise diyabetin ve obezitenin tehlikesinin gençler için her geçen gün artığını söyledi. Bunun için gençlere bire bir eğitim verilmesi gerektiğini söyledi.

Gençlik Dairesi Müdürü Eren, bu kadar yoğun bir çalışma temposunda bulunan Prof Dr. Rukiye Bundak’ın bu tekliflerini kabul ettiği için ayıca teşekkür etti.

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