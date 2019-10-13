Geleneksel Bağlıköy Palüze Günü 20 Ekim'de

Bağlıköy Eko Turizm Gönüllüleri Derneği’nin Lefke Belediyesiyle iş birliğiyle düzenleyeceği etkinlik 20 Ekim Pazar günü köy meydanında saat 10.00-18.00 arasında gerçekleştirilecek

Eski bir bağ köyü olan Bağlıköy’de, bağcılığın yeniden geliştirilmesi gereğine dikkat çekmek ve bağ kültürünü canlandırmak amacıyla düzenlenen geleneksel “Palüze Günü” etkinliğinin altıncısı 20 Ekim Pazar günü köy meydanında yer alacak.

Bağlıköy Eko Turizm Gönüllüleri Derneği’nin Lefke Belediyesiyle iş birliğiyle düzenlediği etkinlik saat 10.00-18.00 arasında gerçekleştirilecek

Dernekten yapılan açıklamaya göre, gün boyunca Bağlıköy’ün özgün sokaklarında paluze yapılacak, sucuk köfter gibi üzüm ürünlerinin satışı yapılacak. Gençler ve çocuklara yönelik kültürel, sanatsal etkinlikler düzenlenecek, kurulacak stantlarda yerel ürünler satılacak. Folklor gösterileri, Konserler güne renk katacak.