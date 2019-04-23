"Gelecek, bugünün çocuklarının çalışma azmiyle aydınlık olacak"

Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıslı Türklerin geleceğinin, bugünün çocuklarının yorulmak bilmeyen çalışma azmiyle aydınlık olacağını vurguladı.

Erhürman, çocuklara, bugünden daha güzel yarınlar bırakma gayesiyle çalışmaya devam edecekleri sözü verdi.

Başbakan Erhürman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, “Çocuklarımızın başarılı, sağlıklı, huzurlu ve mutlu olması hepimiz için önemli olmakla birlikte, nitelikli bir eğitim almaları, kendilerini geliştirmeleri, hayatın tüm güzelliklerini yaşayabilmeleri ve her zaman gülebilmeleri için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kıbrıslı Türklerin geleceğinin, bugünün çocuklarının yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile aydınlık olacağını vurgulayan Erhürman, şunları kaydetti:

“Barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin simgesi olan çocuklarımıza güzel bir gelecek umuduyla tüm çocuklarımızın ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarken, onlara bugünden daha güzel yarınlar bırakma gayesiyle çalışmaya devam edeceğimizin sözünü veriyor, bu vesileyle bu günü çocuklara armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle anıyorum.”