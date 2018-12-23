1963’te şehit düşen Erdoğan Rıfat ve tüm şehitlerin anısına Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından hazırlatılan anma müzik albümü, Şehit Rıfat’ın eşine sunuldu. GKK Komutanı Tuğgeneral Algan, “Geçmişimizi unutmayacağız. Ne toprak ne bayraktan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), önceki akşam, 21- 25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası çerçevesinde "Milli Mücadele ve Şehitleri Anma Programı" düzenledi.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Spectrum Kongre Merkezi’nde yapılan etkinlikte; 24 Aralık 1963’te Kumsal baskını sırasında şehit düşen Erdoğan Rıfat ve tüm şehitlerin anısına Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından hazırlatılan anma müzik albümü, Şehit Erdoğan Rıfat’ın eşi Nevin Rıfat’a sunuldu.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Spectrum Kongre Merkezi’nde önceki gece Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bu yıl 8.'si düzenlenen şehitleri anma etkinliğinde, şehit Erdoğan Rıfat ve tüm şehitler anısına hazırlan anma CD'sini Şehit Erdoğan Rıfat’ın eşine takdim etti. Erdoğan Rıfat, 24 Aralık 1963 akşamı Kumsal baskınında, ailesini ve komşularını savunurken arkadaşı Tuncer Hasan ile birlikte şehit edilmişti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı etkinlikte yaptığı konuşmada, aziz şehitleri rahmet ve saygıyla andı.

Akıncı, vatan için canını vermekten öte fedakarlık olamayacağını, şehitlerin de geride kalanların özgür yaşaması için canlarını feda ettiklerini belirterek, "Bu yaşanan acılar bir kez daha yaşanmasın, bir daha tekerrür etmesin. Barışı en iyi savaşı yaşayanlar bilir. Ama barış sadece temenni ile olmuyor, barış güçlü olmaktan geçer, askeri ekonomik ve diplomasi gücü ... denge böyle oluyor, Dünya geçeği bu" dedi.

Akıncı, 24 Aralık 1963'te Kumsalda şehit edilen Erdoğan Rıfat anısına düzenlenen anma projesi yönetmeni Ogün Erciyas ve tüm yardımcılarına çalışmaları için teşekkür ederek,yarım asrı aşkın süre önce topluluğun yorumladığı şarkıları 2 CD halinde ülke tarih ve kültürüne sunmaktan bahtiyar olduğunu söyledi.

Yıllar öncesi eserlerin tozlu tarih raflarından ülke kültürüne yeni bir eser olarak kazandırıldığına işaret eden Akıncı, şehitleri unutmamak ve unutturmamanın önemli olduğunu belirterek, şehitleri saygıyla andı.

Akıncı, bu gecenin düzenlenmesine emek veren herkesi kutlayarak, "Tüm şehitleri saygı ve rahmetle anıyorum ruhları şad olsun" dedi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan da konuşmasında, her yıl şehitleri anmak amacıyla düzenledikleri etkinliğin bu yıl 8.'sinin icra edildiğini belirterek, etkinlikte Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin anlatılacağını ve bugünlere nasıl gelindiğinin hatırlanacağını kaydetti.

Algan, şehitlere hitaben; "Kabirlerinizde rahat uyuyunuz; vatanına sahip çıkan biz Türkler, geçmişimizi unutmayacağız, hep dimdik ayakta duracağız. Halkımızın huzur ve güveni için canımızı feda etmeye hazırız. Ne toprak ne bayraktan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Algan, oratoryonun düzenlenmesine katkı koyan tüm sanatçılar ile GAÜ'ye teşekkür etti, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehitler ve Kıbrıs Türk Halkı’nın Varoluş ve Mücadele Lideri Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı rahmetle andı.

Proje yönetmeni Ogün Erciyas da konuşmasında, CD projesi sürecini anlatarak, Mesleğe başladığı ilk dönemden Kültür ve müzik tarihini araştırmaya başladığını ifade etti ve proje sürecini anlattı.

Erciyas, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı projeye destek vermeseydi böyle kaliteli bir CD’nin ortaya çıkmamış olacağını söyleyerek, böylesi tarihi değerleri olan bir projenin topluma kazandırılması için destek veren Akıncı’a teşekkür etti, Erdoğan Rıfat ve tüm şehitlere Allah’tan rahmet diledi.

Rıfat'ın torunu Nevin Özkur da konuşmasında, CD'nin ortaya çıkış projesini anlatarak, projeden onore olduklarını, dedesinin kendileri için zaten ölümsüz olduğunu ancak bu projenin de dedesini ve arkadaşlarını ölümsüzleştirdiğini vurguladı.

Özkur, Cumhurbaşkanı Akıncı ile projeye emek ve destek veren herkese ailesi adına teşekkür etti.

21 Aralık 1963’ün 55. yıldönümünde, Cumhurbaşkanlığı tarafından arşivlerden kültür tarihine 2 albüm olarak kazandırılan eserler, Şehit Erdoğan Rıfat’ın solist olarak yer aldığı Abdülazim Aziz Topluluğu’nun seslendirdiği Türk Sanat Müziği’nin klasikleşen parçalarından oluşuyor.



Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlatılan anma albümüyle, 21 Aralık 1963 öncesinde, o dönem ortak olan Kıbrıs Yayın Kurumu’nun arşivlerinden gün yüzüne çıkarılan Kıbrıslı Türk müzik sanatçılarının icra ettikleri eserler, günümüz teknolojisinin imkanlarıyla yeniden Kıbrıs Türk kültür mirasına kazandırıldı. Bu çalışma, uzun çabaların sonunda bugünkü şeklini aldı.

Çok uzun yıllar, 1963 öncesi müzik çalışmaları yapan şarkıcı ve toplulukların hiçbir ses kaydına ulaşılamadı. Çünkü bu kayıtlar; “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin ortak radyo-tv kuruluşu CBC (Cyprus Broadcasting Corporation) arşivlerinde bulunmaktaydı. 21 Aralık 1963 sonrasında can güvenliği ortadan kalkan Türk personel bir daha CBC’ye gidemedi.

Böylelikle Kıbrıslı Türklerin kültür ve sanat yaşamı ile ilgili işitsel ve görsel tüm materyaller, tamamen Rumların kontrolünde olan CBC arşivlerinde kaldı.

4 Ekim 1953’te CBS (Cyprus Broadcasting Service) ismi altında hükümet departmanı olarak yayın hayatına başlayan kuruluş, 1 Ocak 1959’dan itibaren kurum statüsüne kavuşup CBC (Cyprus Broadcasting Corporation) ismini aldı. 1953 Ekim’inde yayına başlayan Kıbrıs Radyo İstasyonu’nun “Türkçe Yayın Sorumlusu” öğretmenlikten gelme, sanatsever ve diksiyon üstadı Suphi Rıza’nın teşvik ve telkinleriyle kurulan müzik toplulukları, radyonun Türkçe yayınlarında kullanılmak üzere 30 dakikalık emisyonlar hazırlamaya başlamışlardı.

Önce Mustafa Kenan şefliğinde “Erkekler Ses Topluluğu” (1956’dan itibaren Mustafa Kenan Fasıl Heyeti); “Kamuran Aziz ve Arkadaşları” ve 1956 yılında “Abdülazim Aziz Topluluğu” ülkemiz müzik yaşamına katılan gruplar oldu.

Abdülazim Aziz Topluluğu’nun saz heyeti şu isimlerden kuruluydu:

Abdülazim Aziz – Keman, Şivane Aziz- Piyano, Keğam Celalyan- Kanun, Ahmet Anlar- Klarnet ve Hüseyin Cahit-Ud… Birkaç yıl sonra Hüseyin Cahit’in müziği bırakma kararı üzerine udi olarak gruba Aydın Hikmet dahil oldu. Koro ise Erdoğan Rıfat, Yezdan Mustafa, Hasan Nevzat, Güray Cemal, Gökay Atilla, Turgut Yağtuğ, Ahmet Belevi, Hatice Söğüt ve Aysel Asım.

1956’dan başlayarak Kıbrıs Radyo İstasyonu’nda haftalık Türk müziği programları hazırlayan Abdülazim Aziz Topluluğu’nda, solist olarak erkeklerde “Kıbrıs’ın Zeki Müren’i” olarak ün kazanan Erdoğan Rıfat; kadınlarda ise Yezdan Mustafa öne çıkan isimler olmuştu. Abdülazim Aziz Topluluğu, 1963 olaylarına kadar CBC’deki radyo programları yanında, sık sık yardım amaçlı konserler düzenleyerek, bu etkinliklerden toplanan gelirle yardıma muhtaç kişilere, çeşitli dernek ve kurumlara maddi katkı sağlamıştı.

21 Aralık 1963’te başlayan olaylar Abdülazim Aziz Topluluğu’nun dağılmasına sebep olmuştu. Topluluğun en önemli solistlerinden Erdoğan Rıfat’ın 24 Aralık 1963’te Rumların Kumsal bölgesine yaptıkları baskın sırasında şehit düşmesi ve birbiri ardına yaşananlar Abdülazim Aziz Topluluğu’nun sonunu getirmişti.

1915’te Türkiye’den göç edip Kıbrıs’a yerleşen Keğam Celalyan, 1963 olayları sırasında Lefkoşa’nın Türk kesiminde yaşayan diğer Ermeniler gibi Lefkoşa’nın Rum kesimine göç etti. Şivane –Abdülazim Aziz çifti, 24 Aralık 1963 gecesi Rum askerleri tarafından Kumsal’daki evlerinden alınarak, bir hafta esir tutulup serbest bırakıldı. Buna çok içerleyen Abdülazim Aziz ve eşi, dönmemek üzere İngiltere’ye göç etti.