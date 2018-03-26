banner107
Cesaretleriyle Dünyayı Değiştiren Kız Çocukları
Cesaretleriyle Dünyayı Değiştiren Kız Çocukları
23 0
13 0
15 0
Garavalılar, hisarları fethetti
Garavalılar, hisarları fethetti
111 0
Amatör Lig maçına büyük ilgi
Amatör Lig maçına büyük ilgi
114 0
Gençler, tecrübeye direnemedi
Gençler, tecrübeye direnemedi
34 0
Aşıkların yarışı kötü bitti
Aşıkların yarışı kötü bitti
2.2B 0
Mercedes: AMG C43 4Matic
Mercedes: AMG C43 4Matic
36 0
banner82
banner147

Geçitkale'de üreticileri bilgilendirme çalışmaları yapılacak

banner27

Geçitkale'de üreticileri bilgilendirme çalışmaları yapılacak
banner137

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla gününü ve gece eğitimini bu hafta Geçitkale köyünde sürdürecek. 
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yarın saat 14.00’te 
Geçitkale’de Muhammet Çağman’a ait zeytin bahçesinde toplanılarak zeytin ve harnup yetiştiriciliğiyle ilgili tarlada uygulamalı eğitim düzenlenecek.
Bunun ardından saat 19.00’da da Sabri Onut’un kahvehanesinde “Tarım İlaçlarının Etkin ve Güvenli Kullanımı” ile zeytin ve harnup yetiştiriciliği konusunda Tarım Dairesi Müdürlüğü tarafından üreticilere gece eğitim verilecek.
Açıklamada, tarla günü ve gece eğitiminin bölgedeki tüm üreticilere açık olduğu ifade edildi.

Etiketler; #Geçitkale #Tarım
banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.