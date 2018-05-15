Geçitkale 4 yılda 51 projeyi hayata geçirdi

4 yıllık dönemde 51 projeyi hayata geçiren Geçitkale Belediyesi, atıl durumdaki eski sinema binasını Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’ne dönüştürdü. Sahne ve toplantı salonu ile çok amaçlı kullanıma sahip olan Merkez özel günlerde cep sineması olarak da hizmet verecek

Geçitkale’de, atıl durumdaki eski sinema binası Geçitkale Belediyesi’nin projelendirmesi ve Türkiye Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi finansmanıyla Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’ne dönüştürüldü.

Sahne ve toplantı salonu ile çok amaçlı kullanıma sahip olan Merkez özel günlerde cep sineması olarak da hizmet verecek.

Geçitkale Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nin açılışı bu akşam Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman’ın da katıldığı törenle hizmete açıldı.

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, törende yaptığı konuşmada, Geçitkale’ye her gelişinde eski sinemanın yeniden hizmete açılmasının en büyük hayali olduğunu belirterek, bunu gerçekleştiren Belediye’ye teşekkür etti

Meclis Başkanı Uluçay, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş’ın 4 yıllık dönemde 51 projeyi hayata geçirdiğine değinerek, bunun ülke için bir rekor olduğunu kaydetti.

Meclis Başkanı Uluçay, “Demek ki, inanarak, çaba sarf ederek birşeyler hayata geçirilebiliyor. Geçitkale’de de görülen örnek bu” dedi.

Yerel yönetimlerin önemine değinen Uluçay, yerel yönetimler reformunun şart olduğunu ve bazı hizmetlerin merkezi yönetimden yerel yönetimlere kaydırılması gerektiğini belirtti.

Uluçay, Meclis ve hükümet olarak 2020 hedefiyle yerel yönetimler reformu konusunda adım atmaya çalışacaklarını kaydetti.

ERHÜRMAN

Başbakan Tufan Erhürman da yaptığı konuşmada, bu dönemde Geçitkale’ye kaçıncı kez geldiğini hatırlamadığını belirterek, “Başkan 4 yılda 51 projeden bahsediyor. Biz buraya açılışlara gelip gitmekten yorulduk, Başkan projelerden yorulmadı” dedi.

Belediyecilik ve siyasetin vizyon işi olduğunu vurgulayan Erhürman, vizyon yoksa bir kentin köye dönüşeceğini, eğer vizyon varsa bir köyün de kente dönüşeceğini, Geçitkale’de de yaşanmakta olanın bu olduğunu vurguladı.

Errhürman, Belediye Başkanı Öztaş’ın , vizyonuyla, 4 yılda köyden çağdaş kent yaratma yolunda hızla ilerlediğini söyledi.

Geçitkale’de kültür sanat ve kongre merkezinin küçümsenmemesi gerektiğini kaydeden Erhürman, Lefkoşa’da 19 yıl önce yanan devlet tiyatroları binası yapılamazken Geçitkale’de kültür sanat ve kongre merkezi açıldığını kaydetti

Erhürman, bir belediyede kaldırım yapmanın, sosyal tesisler yapmanın bir zorunluluk olduğunu kaydederek, bir kültür ve kongre merkezi yapmanın zorunluluktan öte bir vizyon olduğunun altını çizdi.

Erhürman, kültür sanat ve kongre merkezinin sadece bir bina olmadığını, çocukların burada kültürel faaliyetlerde bulunarak sanatla buluşacaklarını da sözlerine ekledi.

ÖZTAŞ

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş da konuşmasında, 4 yıl içerisinde 51 proje gerçekleştirdiklerini, bunun bir devrim olduğunu kaydetti.

Citta Slow (sakin şehir) üyeliğini de haziran ayında alacaklarını ifade eden Öztaş, yerel yönetimler olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını, merkezi hükümetlerin de kendi üzerlerine düşen görevleri yapması gerektiğini söyledi.

Bölgenin kalkınmada öncelikli bölge ilan edilmesi gerektiğini kaydeden Öztaş, alternatif tarım yaratılması gerektiğini, bölgeye üniversite açılması veya Geçitkale Havalimanı’nın yeniden hizmete açılmasının bölgeye ivme kazandıracağını dile getirdi.