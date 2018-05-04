banner107
4 0
Özel atletlerin uluslararası heyecanı başladı
Özel atletlerin uluslararası heyecanı başladı
32 0
Gayrimenkul Fuarı’na Serbil İnşaat damgası
Gayrimenkul Fuarı’na Serbil İnşaat damgası
49 0
YDÜ’lüler, şampiyonluklara kulaç attı
YDÜ’lüler, şampiyonluklara kulaç attı
112 0
Müthiş maçta son gülen Real
Müthiş maçta son gülen Real
42 0
Gözler play off ve play outa çevrildi
Gözler play off ve play outa çevrildi
413 2
Duygulandıran belgesel
Duygulandıran belgesel
62 0
Magandalara tokat gibi ceza
Magandalara tokat gibi ceza
608 0
banner82
banner147

Gazimağusa’daki ekolojik sorunlarla mücadele için yol haritası belirlendi

banner27

Gazimağusa’daki ekolojik sorunlarla mücadele için yol haritası belirlendi
banner137

Sivil toplum örgütü Bağımsızlı Yolu tarafından, Gazimağusa’daki bazı ekolojik sorunlarla mücadeleye yönelik düzenlenen halka açık toplantıda, yol haritası belirlendi.   

Bağımsızlı Yolu adına yapılan yazılı açıklamada, çarpık kentleşme ve Ayluga Göleti civarında gerçekleştirilen ekolojik tahribatlarla ilgili dün Mağusa’da Khora Kitap’ta yapılan toplantıda, mücadele konusunda yol haritası belirlendi.

Toplantıya, Toplumcu Demokrasi Partisi, Gümrük Çalışanları Sendikası ve Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği temsilcileri de katıldı.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.