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Gazimağusa’da “karga” heykelinin açılışı yarın gerçekleştirilecek

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Gazimağusa’da “karga” heykelinin açılışı yarın gerçekleştirilecek
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Gazimağusa’da Anıt çemberi üzerinde dikilen “karga” heykelinin açılışı yarın gerçekleştirilecek.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa’nın sembolü olan “karga” bronz döküm heykeli Azeri sanatçı Vahid Novruzov tarafından yapıldı. 1.5 metre yükseklik ve 3.5 metre uzunluğunda olan heykelin açılışı saat 16.00’da yapılacak.

Açıklamada, meydanlar, çemberler ve parkların sanatsal heykellerle buluşmasının ortak hedef olduğu vurgulandı.

Yarın ayrıca saat 18.30’da Suriçi Buğday Camisi'nde 3’üncü Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali resim sergisinin açılışı gerçekleştirilecek.

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