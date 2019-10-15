Gazi Erkay Yıldız’a Casino İşletmecileri Birliği’nden güçlü destek

Casino İşletmecileri Birliği tarafından Girne Amfi Tiyatro’da 27 Ekim’de düzenlenecek Ziynet Sali konserinin tüm geliri tedavisi devam eden Erkay Yıldız’a bağışlanacak

Kuzey Kıbrıs’ta vatani görevini yaptığı sırada talihsiz bir kaza sonucu başından yaralanan Erkay Yıldız’ın sağlığına kavuşabilmesi için vermekte olduğu mücadeleye Casino İşletmecileri Birliği’nden güçlü bir destek geldi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) yardımları ile Ankara GATA da geçirdiği bir dizi ameliyatın ardından gelinen son noktada önemli bir beyin operasyonuna girecek Erkay Yıldız için toplumsal sosyal sorumluluğa özel önem vermeyi sürdüren Casino İşletmecileri Birliği özel bir yardım kampanyası başlatıyor.

Türkiye’nin ünlü sanatçıları arasında yer alan Kıbrıslı sanatçı Ziynet Sali’nin 27 Ekim’de Girne Amfi Tiyatro’da düzenleyeceği konserin tüm geliri GATA da ameliyat bekleyen Erkay Yıldız’a bağışlanacak.

Basın Toplantısı

Casino İşletmecileri Birliği konuyla ilgili yarın (16 Ekim) saat 14.00 de Merit Lefkoşa Otel’de bir basın toplantısı düzenliyor. Başlatılan kampanyanın tüm detayları ve gazi Yıldız’ın tedavi süreçlerine ilişkin gelişmeler toplantıda basınla paylaşılacak. Lha