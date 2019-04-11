Gazetelere sahip çıkılmalı

Kutlu Adalı Basın Ödülleri sahiplerini buldu. LTB Başkanı Harmancı, gazetelere sahip çıkılması gerektiğini vurguladı

Kutlu Adalı Basın Ödülleri önceki akşam sahiplerini buldu. Bu yıl 18’incisi düzenlenen ödül töreni, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden Zafer Kodan, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nden Burhan Gürkan, Kutlu Adalı Vakfı’ndan İlkay Adalı ile merhum gazeteci Hakan Çakmak’ın eşi İlknur Koruoğlu Çakmak’ın katılımıyla oluşturulan jürinin ödüle değer gördüğü isimlere ödüllerinin takdim edildiği gece, konuşmalarla başladı.

İlkay Adalı gecede yaptığı konuşmada, ah vah etmek yerine idealler uğruna çalışmak gerektiğini anlattı.

Kutlu Adalı’nın barış için yaptığı çalışmalar nedeniyle öldürüldüğünü ifade eden İlkay Adalı, “Hepimiz barış için çalışmaya devam etmeliyiz” dedi.

Basın Emekçileri Sendikası Başkanı Ali Kişmir de gecede yaptığı konuşmada, Kutlu Adalı’nın kendilerine açtığı yolda ilerlemeye devam ettiklerini anlatarak basın özgürlüğünün önemine işaret etti.

Afrika Gazetesi’nin dava sürecine değinen Kişmir, gazetenin olası mahkumiyetinin basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü tarihine kara bir leke olarak yazılacağını söyledi.

Sendikal Platform adına konuşma yapan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de, geçmişte öldürülen Kıbrıslı Türk gazetecilere değindi. Gazeteciliğin doğruları söyleme sanatı olduğunu ifade eden Elcil, Afrika gazetesi olaylarına da işaret etti.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, gecede yaptığı konuşmada, basın özgürlüğünün önemine değindi. Gazetecilerin kimi zaman oto sansür yaşadığını kimi zaman otoritenin gücünü hissettiğini dile getiren Harmancı, hükümetlerin, yöneticilerin, basının gücünü hissedebilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Harmancı konuşmasında gazetelere sahip çıkılması gerektiğini de vurguladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de, ödül töreninin Kutlu Adalı’nın geleceğe taşınması bakımından önemine işaret etti.



ÖDÜLLER...

Gecede ödül alan isimler şöyle:



Kutlu Adalı Onur Ödülü: Ahmet Cavit.

Basın-Sen Özel Ödülü: Kıbrıs’ta Gazetecilik İçin Bir Sözlük (Bekir Azgın, Christos Christofides, Esra Aygin, Maria Siakalli).

En iyi Haber Ödülü: Aktay Elektirikci (Aziz Kutlay Röportajı-1958 Kuşağı Sendikalaşma)- Kanal Sim.

En İyi Spor Ödülü: Raif Özgüren.

Hakan Çakmak Özel Ödülü: Şevket Öznur – Halkın Sesi.

Genç Basın Çalışanı Ödülü: Safiye Özyürekliler Çuhadar– Mesarya Ajans.

Basın Emekçisi Ödülü: Meltem Sakin – Radyo Mayıs, İslam Türfent - Yeni Bakış, Cemil Özbey – Genç Tv, Tahir Gazi – Havadis.

Mesleğe Emek Verenler: Ali Osman Tabak– Afrika, Selda İçer – BRT, Dilek Çetereisi- Kıbrıs.

Yeni Medya Ödülü: Kıbrıs Postası.”

Törende T-Medya’ya da teşekkür plaketi verildi.



HALKIN SESİ’nin kültür sanat sorumlusu ve yazarı Şevket Öznur da ödüle layık görüldü