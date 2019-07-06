FOLK-DER 19. Kültür Sanat Günleri yapıldı

Lefkoşa Folklor Derneği’nin (FOLK-DER) bu yıl 19’uncunu düzenlediği Kültür ve Sanat Günleri; halk dansları, dans ve müzikle dolu üç gece yaşattı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk kültürünü yaşatan FOLK-DER’in etkinliğinde; üç gece boyunca farklı yaş gruplarından, yüzden fazla dernek dansçısının yanı sıra Mehmetçik Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği, Gençlik Merkezi, Cranberies Dans Grubu, Studio Mod, Dance Bace ve Tango Siempre Cyprus konuk ekipler olarak gösteriler sundu.



Üç gece boyunca Kıbrıs’a özgü yiyeceklerin satıldığı stantlar da kuruldu.

19. FOLK-DER Kültür Sanat Günleri’nin ilk gecesinde Engül Atamert yönetiminde Kıbrıs şarkıları söyleyen dansçılar, kültürlerini öğrenme ve aktarma şansı yakaladılar. Lefkoşa Folklor Derneği dansçılarından Baran Mutluyakalı, Saffet Soykal ve Şenol Dereli’nin sunduğu müzik dinletisi, gala gecesinde büyük beğeni topladı.

Her yıl etkinliğe ayrı bir tat katan FOLK-DER Müzik Grubu, Dr. Ertem Nalbantoğlu, Engül Atamert, Nejla Egemen, İnan Aşam ve Şenol Dereli eşliğinde icra edilen Kıbrıs halk dansları müzikleriyle derneğin farklı gruplarındaki dansçıların ortak gösterisi de izleyenleri coşturdu.

FOLK-DER Yönetim Kurulu Başkanı Ali Katipoğlu, bu yıl da gönüllülük ve büyük emeklerle hazırlanan Kültür ve Sanat Günleri’ne katılanlara teşekkür ederken, derneğin ana misyonu olan Kıbrıs Kültürü’nün yaşatılması için her zaman uğraş vereceklerini belirtti.