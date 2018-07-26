Finalistler belirlendi

32. Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması ve 21. Bay Kuzey Kıbrıs Yarışması için başvuran adaylar arasından 14 kız ile 12 erkek finale kaldı

Bir Bülent Günkut Prodüksiyonu olan, 32. Mıss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması ve 21. Bay Kuzey Kıbrıs Yarışması 2018, 2 Ağustos 2018 Perşembe gecesi The Savoy Ottoman Palace Hotel’de yapılacak.

Büyük final gecesi ülkemiz sanatçıları Bahar Gökhan, Grup Rast yanında Türk pop müziğinin sevilen ünlü ismi Emre Altuğ sahne alacak.

2 Ağustos Perşembe gecesi düzenlenecek final öncesi geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilen elemler sonucunda Miss Kuzey Kıbrıs 2018 için 14 aday finale kalırken, Bay Kuzey Kıbrıs 2018 için ise 12 aday finale kalmayı başardı.

Girne Amerikan Üniversitesi dereceye girecek Miss Kuzey Kıbrıs 2018 ve Bay Kuzey Kıbrıs 2018 finalistlerini 100% Eğitim Bursu ile ödüllendirilecek. Akacan Holding ise Miss Kuzey Kıbrıs 2018 ilk 3 güzellik kraliçesine toplam 10.000 TL nakit ödül verecek.

MISS KUZEY KIBRIS 2018

Güzellik Yarışması

Finalistler

YARISMACI NO. Adı-Soyadı Yaş Eğitim Boy 1 BÜŞRA YILMAZ 19 Üniversite Öğrencisi 1.65 2 LEMAN BÜKE HIZ 23 Üniversite Öğrencisi 1.67 3 ŞERİFE ÖZYARALI 23 Üniversite Mezunu 1.68 4 AYŞE SOYKIRAY 22 Üniversite Mezunu 1.68 5 AISHAH BOLKANLI 18 Üniversite Öğrencisi 1.70 6 NESİL ERMİHAN 19 Üniversite Öğrencisi 1.72 7 ORÇEN ERİŞİK 18 Lise Öğrencisi 1.73 8 TUĞÇE ÖZGÜNLER 18 Üniversite Öğrencisi 1.73 9 CEREN KOŞAR 20 Üniversite Öğrencisi 1.75 10 TUĞÇE ERDÖNMEZ 21 Lise Mezunu 1.75 11 ELİF SUDE ZÜĞÜRT 18 Üniversite Öğrencisi 1.75 12 DENİZ TÜZMEN 18 Üniversite Öğrencisi 1.80 13 TÜNAY KONTİ 18 Üniversite Öğrencisi 1.80 14 GÜLSENA GÜLER 18 Üniversite Öğrencisi 1.80

21. BAY KUZEY KIBRIS 2018

FİNALİSTLERİ