Finalistler belirlendi

Bir Bülent Günkut Prodüksiyonu olan, 32. Mıss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması ve 21. Bay Kuzey Kıbrıs Yarışması 2018, 2 Ağustos 2018 Perşembe gecesi The Savoy Ottoman Palace Hotel’de yapılacak.
Büyük final gecesi ülkemiz sanatçıları Bahar Gökhan, Grup Rast yanında Türk pop müziğinin sevilen ünlü ismi Emre Altuğ sahne alacak.
2 Ağustos Perşembe gecesi düzenlenecek final öncesi geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilen elemler sonucunda Miss Kuzey Kıbrıs 2018 için 14 aday finale kalırken, Bay Kuzey Kıbrıs 2018 için ise 12 aday finale kalmayı başardı.
Girne Amerikan Üniversitesi dereceye girecek Miss Kuzey Kıbrıs 2018 ve Bay Kuzey Kıbrıs 2018 finalistlerini 100% Eğitim Bursu ile ödüllendirilecek. Akacan Holding ise Miss Kuzey Kıbrıs 2018 ilk 3 güzellik kraliçesine toplam 10.000 TL nakit ödül verecek.
MISS KUZEY KIBRIS 2018
Güzellik Yarışması
Finalistler
|
YARISMACI NO.
|
Adı-Soyadı
|
Yaş
|
Eğitim
|
Boy
|
1
|
BÜŞRA YILMAZ
|
19
|
Üniversite Öğrencisi
|
1.65
|
2
|
LEMAN BÜKE HIZ
|
23
|
Üniversite Öğrencisi
|
1.67
|
3
|
ŞERİFE ÖZYARALI
|
23
|
Üniversite Mezunu
|
1.68
|
4
|
AYŞE SOYKIRAY
|
22
|
Üniversite Mezunu
|
1.68
|
5
|
AISHAH BOLKANLI
|
18
|
Üniversite Öğrencisi
|
1.70
|
6
|
NESİL ERMİHAN
|
19
|
Üniversite Öğrencisi
|
1.72
|
7
|
ORÇEN ERİŞİK
|
18
|
Lise Öğrencisi
|
1.73
|
8
|
TUĞÇE ÖZGÜNLER
|
18
|
Üniversite Öğrencisi
|
1.73
|
9
|
CEREN KOŞAR
|
20
|
Üniversite Öğrencisi
|
1.75
|
10
|
TUĞÇE ERDÖNMEZ
|
21
|
Lise Mezunu
|
1.75
|
11
|
ELİF SUDE ZÜĞÜRT
|
18
|
Üniversite Öğrencisi
|
1.75
|
12
|
DENİZ TÜZMEN
|
18
|
Üniversite Öğrencisi
|
1.80
|
13
|
TÜNAY KONTİ
|
18
|
Üniversite Öğrencisi
|
1.80
|
14
|
GÜLSENA GÜLER
|
18
|
Üniversite Öğrencisi
|
1.80
21. BAY KUZEY KIBRIS 2018
FİNALİSTLERİ
|
NO.
|
Adı-Soyadı
|
Yaş
|
Eğitim
|
Boy
|
1
|
OĞUZHAN KILIÇ
|
21
|
Üniversite Öğrencisi
|
1.78
|
2
|
SERGEN ÖZBAY
|
22
|
Üniversite Öğrencisi
|
1.78
|
3
|
İMRAN BOLKANLI
|
21
|
Üniversite Öğrencisi
|
1.78
|
4
|
SÜLEYMAN MULLAHASAN
|
22
|
Üniversite Mezunu
|
1.83
|
5
|
MÜMTAZ KIZILBORA
|
18
|
Üniversite Öğrencisi
|
1.83
|
6
|
HÜSEYİN SOYBİR
|
22
|
Üniversite Mezunu
|
1.83
|
7
|
DOĞUKAN ARIKAN
|
22
|
Üniversite Öğrencisi
|
1.87
|
8
|
AYKUT YILDIRIM
|
19
|
Üniversite Öğrencisi
|
1.88
|
9
|
DOĞUKAN YURT
|
19
|
Üniversite Öğrencisi
|
1.93
|
10
|
MURAT KARAKOYUN
|
21
|
Üniversite Öğrencisi
|
1.95
|
11
|
KADİR ARSLAN
|
21
|
Üniversite Öğrencisi
|
1.95
|
12
|
İHSAN ÜĞÜTÜCÜ
|
24
|
Yüksek Lisans Öğrencisi
|
1.97