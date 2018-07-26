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Finalistler belirlendi

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32. Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması ve 21. Bay Kuzey Kıbrıs Yarışması için başvuran adaylar arasından 14 kız ile 12 erkek finale kaldı

Finalistler belirlendi
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Bir Bülent Günkut Prodüksiyonu olan, 32. Mıss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması ve 21. Bay Kuzey Kıbrıs Yarışması 2018, 2 Ağustos 2018 Perşembe gecesi The Savoy Ottoman Palace Hotel’de yapılacak.

Büyük final gecesi ülkemiz sanatçıları Bahar Gökhan, Grup Rast yanında Türk pop müziğinin sevilen ünlü ismi Emre Altuğ sahne alacak.

2 Ağustos Perşembe gecesi düzenlenecek final öncesi geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilen elemler sonucunda Miss Kuzey Kıbrıs 2018 için 14 aday finale kalırken, Bay Kuzey Kıbrıs 2018 için ise 12 aday finale kalmayı başardı.

Girne Amerikan Üniversitesi dereceye girecek Miss Kuzey Kıbrıs 2018 ve Bay Kuzey Kıbrıs 2018 finalistlerini 100% Eğitim Bursu ile ödüllendirilecek. Akacan Holding ise Miss Kuzey Kıbrıs 2018 ilk 3 güzellik kraliçesine toplam 10.000 TL nakit ödül verecek.

MISS KUZEY KIBRIS 2018

Güzellik Yarışması

Finalistler

YARISMACI NO.

Adı-Soyadı

Yaş

Eğitim

Boy

1

BÜŞRA YILMAZ

19

Üniversite Öğrencisi

1.65

2

LEMAN BÜKE HIZ

23

Üniversite Öğrencisi

1.67

3

ŞERİFE ÖZYARALI

23

Üniversite Mezunu

1.68

4

AYŞE SOYKIRAY

22

Üniversite Mezunu

1.68

5

AISHAH BOLKANLI

 18

Üniversite Öğrencisi

1.70

6

NESİL ERMİHAN

19

Üniversite Öğrencisi

1.72

7

ORÇEN ERİŞİK

18

Lise Öğrencisi

1.73

8

TUĞÇE ÖZGÜNLER

18

Üniversite Öğrencisi

1.73

9

CEREN KOŞAR

20

Üniversite Öğrencisi

1.75

10

TUĞÇE ERDÖNMEZ

21

Lise Mezunu

1.75

11

ELİF SUDE ZÜĞÜRT

18

Üniversite Öğrencisi

1.75

12

DENİZ TÜZMEN

18

Üniversite Öğrencisi

1.80

13

TÜNAY KONTİ

18

Üniversite Öğrencisi

1.80 

14

GÜLSENA GÜLER

18

Üniversite Öğrencisi

1.80

21. BAY KUZEY KIBRIS 2018
FİNALİSTLERİ

NO.

Adı-Soyadı

Yaş

Eğitim

Boy

1

OĞUZHAN KILIÇ

21

Üniversite Öğrencisi

1.78

2

SERGEN ÖZBAY

22

Üniversite Öğrencisi

1.78

3

İMRAN BOLKANLI

21

Üniversite Öğrencisi

1.78

4

SÜLEYMAN MULLAHASAN

22

Üniversite Mezunu

1.83

5

MÜMTAZ KIZILBORA

18

Üniversite Öğrencisi

1.83

6

HÜSEYİN SOYBİR

22

Üniversite Mezunu

1.83

7

DOĞUKAN ARIKAN

22

Üniversite Öğrencisi

1.87

8

AYKUT YILDIRIM

19

Üniversite Öğrencisi

1.88

9

DOĞUKAN YURT

19

Üniversite Öğrencisi

1.93

10

MURAT KARAKOYUN

21

Üniversite Öğrencisi

1.95

11

KADİR ARSLAN

21

Üniversite Öğrencisi

1.95

12

İHSAN ÜĞÜTÜCÜ

24

Yüksek Lisans Öğrencisi

1.97

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