“Fetine'yi Ararken” belgeselinin geliri kadın sığınma evine

“Fetine'yi Ararken” belgeselinin geliri, Lefkoşa Türk Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ülkedeki tek kadın sığınma evine bağışlandı

Kıbrıs’ta 1930'lu yıllarda Araplara satılan 14 yaşındaki bir kızın izinin sürüldüğü “Fetine'yi Ararken” belgeselinin geliri, Lefkoşa Türk Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ülkedeki tek kadın sığınma evine bağışlandı.

LTB’den verilen bilgiye göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, belgeselin yönetmeni Yeliz Şükrü, filmin anlatıcısı Pembe Menteş ile Feminist Atölye (FEMA) adına Pınar Barlas’ı kabul etti. Görüşmede LTB Kadın Sığınma Evi Sorumlusu Bilgen Anayasa ile Şiddete Karşı Yan Yana Proje Koordinatörü Dr. Ömür Yılmaz da hazır bulundu.

Açıklamada, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü çerçevesinde FEMA iş birliğinde Mağusa’daki Gençlik Merkezi’nde ve Girne’deki Leymosun Kültür Evi’nde gerçekleştirilen gösterimlerde elde edilen gelir ile filmin 25 Kasım’daki sinema seanslarının gelirinin LTB Kadın Sığınma Evi’ne bağışlandığı belirtildi.

ŞÜKRÜ: “UMARIM BU BAĞIŞ KADINLARIMIZA KATKIDA BULUNUR”

Yönetmen Yeliz Şükrü kabulde yaptığı konuşmada, zor durumda olan kadınlara bir nevi katkıda bulunmuş olmayı umut ettiklerini belirtti.

“Fetine'yi Ararken” belgeselinin Kuzey Kıbrıs’taki gösterimlerinin çok güzel geçtiğini kaydeden Şükrü, “Film aracılığı ile toplumumuzu geçmişle yüzleştirmek, yaralarımızın acısını paylaşmak, kadının çektiği zorluklar yanı sıra kadın gücü ve mücadelesi üzerine de ışık tutmaya çalıştık” dedi.

HARMANCI: “BU BAĞIŞ MANEVİ OLARAK ÇOK DEĞERLİ”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da çok fazla aydınlatılamayan ve hakkında çok da fazla çalışma yapılmayan bir konuyla toplumun yüzleşmesini sağladıkları için tüm film ekibine teşekkür etti.

Harmancı, belgeselin gösteriminden elde edilen gelirinin LTB Kadın Sığınma Evi’ne bağışlanmasının maddi boyutunun yanında manevi da olarak çok büyük bir değeri olduğunu kaydetti.