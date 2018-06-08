YDÜ öğrencileri, özel öğrencilerle “farklı renklerdeyiz ama birlikteyiz” sloganıyla çiçek ekti

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri, bitirme projesi kapsamında farklı bireyleri rengarenk çiçeklerle temsil ederek toplumdaki farklılıklara dikkat çekmek amacıyla çiçek ekimi etkinliği düzenledi.

İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü son sınıf öğrencisi İbrahim Can Solak’ın Öğretim Görevlisi Ufuk Altunç danışmanlığında yürüttüğü bitirme projesi, “Farklı Renklerdeyiz Ama Birlikteyiz” sloganıyla, Milli Eğitim Bakanlığı, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi ile Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nde gerçekleştirildi. Projede farklı renklerdeki çiçeklerin farklı bireyleri temsilen saksılara ekilmesi ve topluma mesaj verilmesi sağlandı.

Etkinlik kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi’nde bulunan özel öğrenciler ve sorumlu öğretmenleriyle birlikte çiçekler ektiler. Etkinlikte topluma mesaj verilirken, 4-18 yaş aralığındaki 72 özel öğrencinin birçoğunun daha önce tecrübe etmediği çiçek ekimi gerçekleştirildi.

Proje yürütücüleri, farklı gelişen öğrencilerin sorumluluk duygusunun gelişmesine katkı sağlamak amacıyla saksıların etiketlenerek her öğrencinin ektiği çiçeğe kendi adını vermesini sağladıklarını, böylece öğretmenleriyle birlikte sulama ve bakım yapmalarını amaçladıklarını söyledi.

Çiçek ekiminin ardından Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği üyeleri adına saksılara ekilen çiçekler derneğin girişine yerleştirildi. Renkli çiçeklerin merkeze gelen dernek üyelerine motivasyon sağlaması, derneğin çiçeklerle renklendirilip güzelleştirilmesi de gerçekleştirilmiş oldu.