Down sendromlu çocuklar için Golden Tulip ve Grand Pasha Otel’in katkılarıyla Plaj Futbol Festivali düzenlendi

Golden Tulip ve Grand Pasha Otel’in katkıları ve Uluslararası Down Sendromu Federasyonu-Girne Belediyesi işbirliğiyle ‘Farkındayız, yanınızdayız’ sloganıyla Plaj Futbol Festivali düzenlendi.

Kervansaray plajında önceki gün yapılan etkinliğe Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı da katıldı.

Akıncı, festivalin açılışında Türkiye’nin çeşitli illerinden ve Kıbrıslı Türk down sendromlu çocukların, Türkiyeli eski ünlü futbolcularla oynadığı maçın açılış vuruşunu yaptı.



Futbol maçında, bir dönem Galatasaray forması giymiş Ergün Penbe ve Beşiktaş’ta oynamış Ahmet Dursun da yer aldı.

Organizasyona katkı koyan tüm paydaşlara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Akıncı, organizasyona Türkiye’den katılan konuklara hitaben “Sizleri her zaman Kıbrıs’ta görmek istiyoruz. Burası sizin eviniz. Kıbrıs’taki down sendromlu çocuklar ile dayanışmayı her zaman sürdürünüz” dedi.