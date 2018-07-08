“Failleri bilinen bu cinayet aydınlatılmalı”

Merhum gazeteci yazar Kutlu Adalı, ölüm yıldönümünde LTB tarafından yenilenen Kutlu Adalı Parkı’nda anıldı. Törende yapılan konuşmalarda failleri bilinen bu cinayetin aydınlatılması gerektiğini dile getirdiler

6 Temmuz 1996’da evinin önünde öldürülen gazeteci yazar Kutlu Adalı için ölümünün 22’nci yıldönümü olan önceki gün Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından yenilenen Kutlu Adalı Parkı’nda anma etkinliği düzenlendi.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Kıbrıs Edebiyat Derneği, Kutlu Adalı Vakfı, Basın Emekçileri Sendikası ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği işbirliğinde düzenlenen anma etkinliği Adalı’nın öldürüldüğü noktadan park alanına kadar yapılan yürüyüşle başladı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, yenilenen Kutlu Adalı Parkı’nda ilk olarak merhum gazeteci Kutlu Adalı’nın eşi İlkay Adalı konuşma yaparak, umutların yeşermeye devam edeceğini ifade etti.

“İyi ki yanımdasınız” diyen İlkay Adalı, park için emek koyanlara teşekkür etti.

HARMANCI: “DEMOKRASİYE İNANANLARIN KONUŞMASI GEREKİYOR”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı konuşmasında, “Hukuka karşı hukuksuzluğun egemen kılınmak istendiği, kurallı yaşama karşı kuralsız yaşamı savunanların bir can daha aldığı bir gün” ifadelerini kullandı.

Harmancı, Adalı’nın çok zor dönemlerde, zor konuların üzerine ciddiyetle gittiğini, kimsenin konuşamadığı konuları konuştuğunu ve yazdığını, bunu canıyla ödediğini belirtti.

“Adalı’nın faillerinin bilinmesine rağmen halen konuşulmadığı bir dönem yaşanmakta olduğunu” kaydeden Harmancı, “Demokratik toplum ve demokrasiye inananların konuşması gerekiyor. Kimsenin saklı bir tarihi olamaz, bizim de olmamalı. Esas mücadele anmak değil, onun davasını sonuca ulaştırmaktır. Esas huzura o zaman ereceğiz” dedi.

KİŞMİR: “BİZİM UTANÇ YILDÖNÜMÜMÜZE BİR TANE DAHA EKLENDİ”

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir de konuşmasında, LTB’ye Kutlu Adalı’ya yakışır parkı hizmete açtıkları için teşekkür etti.

Kişmir, buraları artık bir ağlama duvarı olmaktan çıkarmak gerektiğini, failleri belli olan birçok olay olduğunu, bunların üzerine gidilmesi gerektiğini belirtti.

“Kutlu Adalı’nın faillerinin de belli olduğunu, bu konuda kitaplar yazıldığını ve isimler yazıldığını, ancak hiçbir hükümetin bu konuda adım atmadığını” savunan Kişmir, “Bizim utanç yıldönümümüze bir tane daha eklendi” dedi.

ÖZUSLU: “ADALI BİZE İNSAN OLMAYI, DEMOKRAT VE AYDIN OLMAYI ÖĞÜTLEYEN YAZILAR BIRAKTI”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu da, o dönemler gazeteciler olarak tehditler aldıklarını, ancak Adalı vurulana kadar bunları ciddiye almadıklarını belirtirken, vurulma haberini almanın şokunun ardından gazeteciler olarak bir araya geldiklerini ve bir gün sonraki manşeti “Adalılar Ölmez” şeklinde attıklarını anımsattı.

Özuslu, “Adalı bize Kıbrıslı olmayı, ondan önce ise insan olmayı, demokrat, aydın olmayı, yobaz, gerici, yalaka fitne fesat ve hık deyici olmamayı öğütleyen yazılar bıraktı. Onu geç de olsa fark ettik” dedi.

TAŞÇI: “FİKİRLERE KURŞUN İŞLEMEZ”

Kıbrıs Edebiyat Derneği Başkanı Yıltan Taşçı ise, bir insanın düşüncelerinden dolayı öldürülebileceğini, ancak fikirlerine hiçbir kurşunun işlemeyeceğini belirterek, Kutlu Adalı’yı sadece yılda bir kez anmanın yeterli olmadığını, yıl içerisinde çeşitli adımlar atıp baskı yaratarak onun faillerinin bulunması için mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti.

Gazetecilik ve yazarlığın ayrı sıfatlar olduğunu belirten Taşçı, “Kutlu Adalı hem gazeteci hem yazardı. Sözcüklerini kuyumcu titizliğinde seçen bir ustaydı” şeklinde konuştu.



