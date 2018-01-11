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“Eylem Hakkı Seminerleri” Mağusa'da başladı

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“Eylem Hakkı Seminerleri” Mağusa'da başladı

 Bağımsızlık Yolu’nun düzenlediği “Eylem Hakkı Seminerleri”nin birincisi Mağusa Khora Kitap Cafe’de gerçekleşti.
Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, seminerin açılış konuşmasını yapan Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Sorumlusu Abdullah Özdoğan, “gösteri ve yürüyüşleri, hak mücadelelerini sokaktan besleyen unsurlar oldukları için çok değerli bulduklarını” kaydetti.
Hukukçu, mukayyit ve Bağımsızlık Yolu Hukuk Komite Sorumlusu Aziz Güven de; Anayasa, Toplantı ve Yürüyüşler Yasası, Polis Örgütü Yasası ve Ceza Yasası’nda eylem hakkına ilişkin yer alan mevzuatı içeren sunum gerçekleştirdi.
Seminerde, eylem hakkının Bağımsızlık Yolu için politik önemine dair konuşma yapan Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu ise, devletin farklı bölgelerde eylem hakkına dair farklı uygulamalarda bulunduğunu iddia etti, buna bir standart getirmenin yolunun halkın eylem hakkına dair bilinçlenmesinden geçtiğini kaydetti.
Rahvancıoğlu, yabancı uyrukluların eylem yapma hakkının Polis tarafından engellendiğini, bunun çifte standart doğurduğunu da savundu.
Seminer, katılımcıların sorularının konuşmacılar tarafından cevaplanması ve bunlar ışığında yapılan fikir tartışması ile sona erdi.
Bir sonraki “Eylem Hakkı Semineri”,  16 Ocak Salı saat 19.00’da Güzelyurt’ta GÜKAD Lokali’nde gerçekleşecek.

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