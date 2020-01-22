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Evlilik ve Mobilya Fuarı yarın başlıyor

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“10. Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı” (Wedding Cyprus 2020) ile “Mobilya Fuarı” düzenleniyor. Yarın açılacak ve 26 Ocak’a kadar devam edecek Fuarlar, Lefkoşa Atatürk Kültür Parkı ve Fuar Alanında yer alacak.

Evlilik ve Mobilya Fuarı yarın başlıyor

UNIFEX Fuarcılık’ın açıklamasına göre, “Wedding Cyprus 2020”, gelinlikten davetiyeye, ayakkabıdan pastaya, düğün mekânından organizasyona kadar farklı iş kollarından temsilcileri bir araya getirerek 10. kez ziyaretçilere alışveriş yapma imkânı sunacak.

Ayrıca düzenlenecek “Mobilya Fuarı”nda sadece düğün gününe yönelik firmalar değil, ev hazırlığı sürecinde ihtiyaç duyulabilecek ürün gruplarıyla yeni firmalar da ziyaretçiyle buluşturulacak.

Mobilya Fuarında ziyaretçiler arasından yapılacak olan çekilişte 3 Kişi 5000 TL değerinde hediye çeki kazanacak.

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