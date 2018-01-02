“Wedding Cyprus 2018” “8. Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı”, 25 – 28 Ocak 2018 tarihlerinde Atatürk Kültür Parkı ve Fuar alanında yapılacak

“Wedding Cyprus 2018” “8. Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı”, 25 – 28 Ocak 2018 tarihlerinde KKTC’nin tek Fuar alanı olan Atatürk Kültür Parkı ve Fuar alanında kapılarını ziyaretçilere açıyor.

Alanında KKTC’nin en büyük fuarlarından biri olan “Wedding Cyprus 2018”, 8. kez yerli ve sektör profesyonellerini ağırlayacak. Her yıl KKTC’de birçok çift evleniyor. Bu fuar evlenecek olan çiftlerin düğün ve ev hazırlığı sürecinde alış veriş yaptığı en büyük pazardır.

Lefkoşa Fuar Alanında 25 - 28 Ocak 2018 tarihleri arasında “Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı” 8. kez gerçekleşecek. Bu güne kadar birçok çifte evlilik sürecinde rehberlik eden “Wedding Cyprus 2018”, gelinlikten davetiyeye, ayakkabıdan pastaya, düğün mekânından organizasyona kadar farklı iş kollarından temsilcileri bir araya getirerek 8. kez ziyaretçisine güvenli ve avantajlı alışveriş yapma imkânı sunacak. Sadece düğün gününe yönelik firmaları değil, ev hazırlığı sürecinde ihtiyaç duyulabilecek ürün gruplarıyla yeni firmaları da ziyaretçiyle buluşturan fuar, 20168yılında da zengin ürün ve hizmet yelpazesiyle evlenecek çiftlerin hizmetinde olacak.

4 gün sürecek organizasyonda ziyaretçi çiftler aradıkları tüm materyalleri bir arada bulabilecekler, fiyat karşılaştırması yapabilecekler, yeni trendleri takip edebilecekler ve fuara özel çeşitli kampanyalardan yararlanabilecekler.

Çiftlerin evlilik hazırlığında hayatlarını kolaylaştıran bir organizasyon olan fuar, farklı firmaların gelinlik defileleri ,kına organizasyon firmalarının gösterileri, dans şovlar ve daha pek çok etkinlikle 2018 yılında da yine büyük ilgi toplayacak.

Her yıl farklı firmaların da katılımıyla alternatif arayanlara seçenekler sunan Wedding Cyprus 2018, yeni trendler, yepyeni fikirler, etkinlikler, kampanyalar ve sürprizlerle ziyaretçilerini bekliyor olacak.