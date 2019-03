"Ev içi şiddetin önlenmesiyle ilgili yasa mutlaka geçmeli"

Meral Akıncı, kadına yönelik ve ev içi şiddetin din, dil, ırk, etnik köken ayırt etmediğini ifade ederek, ev içi şiddetin önlenmesiyle ilgili yasanın mutlaka geçmesi gerektiğini, bu konuda, kuruluşların iş birliğine ihtiyaç olduğunu söyledi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, “Şimdi güçlerimizi birleştirme zamanı. Çünkü kadın birlikte güçtür. Biz birlikte güçlüyüz ve toplumsal dönüşümü birlikte sağlayacağız" dedi.

Meral Akıncı, kadınların yaşadığı sorunlar iyi analiz edilince, doğru çözümler bulunacağını, sorunların merkezinde cinsiyet adaletsizliği bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın eşi ve Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) Başkanı Meral Akıncı, KAYAD ve Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü ev sahipliğinde, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde, 100. Yıl Mehmetçik Karpaz, Girne Akdeniz, Girne Özgürada ve Güzelyurt Yeşilada Lions kulüpleriyle “Birlikte Daha Güçlüyüz” başlığı altında ortak düzenlenen “ev içi şiddet farkındalık” temalı etkinliğin açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Meral Akıncı, etkinliğe öncülük eden kuruluşlara teşekkür ederek, “Bugün, yeni bir 8 Mart arifesinde, birlikte daha güçlüyüz mesajıyla bir aradayız. 8 Mart'lar, bir yandan bütün dünyada kadınların kadın oldukları için, yaşadıkları ayrımcılık ve kendilerine karşı yapılan sömürüyü kınama, bir yandan da kadın olarak ortaya konulan yüce gücü kutlama günüdür” dedi.

“BİR ÜLKEDE KADIN ‘VAR’ OLDUKÇA O ÜLKENİN GELECEĞİ ‘VAR’DIR”

Kadının, toplumun kendisi olduğunu ve bir toplumun refah düzeyi gözlemlenmek istenirse, o ülkedeki kadının konumuna bakılması gerektiğini ifade eden Meral Akıncı, “Kadınlar ülke politikalarında söz sahibi oldukça, ülke ekonomisinde pay sahibi oldukça, ülke hukukunda hak sahibi oldukça, özetle ülkede 'var' oldukça, o ülkenin geleceği 'var'dır. Bu yüzdendir ki biz kadın örgütlerine çok ciddi bir görev düşmektedir. Evrensel adalet yolculuğunun parçası olduğumuzu unutmadan, tutarlılıkla, istikrarla ve azimle bu yolda ileriye doğru yürümeliyiz” diye konuştu.

“İYİ ANALİZ, DOĞRU ÇÖZÜMLER”

Kadınların yaşadığı sorunların merkezinde cinsiyet adaletsizliğinin olduğuna işaret eden Meral Akıncı, şöyle devam etti:

“Sadece bu toplumda değil, dünyanın her yerinde kadının sırf kadın olduğu için yaşadığı zorlukları iyi tanımalıyız. Kadınların yaşadıkları sorunları iyi analiz etmeliyiz ki doğru çözümler bulalım. Ama öncelikle kadınların yaşadıkları sorunların merkezinde toplumsal cinsiyet adaletsizliğinin var olduğunu kabul etmeliyiz.

Hedefimiz her insanın eşit imkanlara sahip olması olsa da, insan haklarının yanı sıra özellikle kadın haklarından da bahsetmemiz gerektiğini bilmeliyiz. Dünyanın dört bir yanında kadınlar hâlâ bu yüzyılda yeri olmaması gereken sorunlarla boğuşuyor. Çoğu gün dünyanın her yerinde kadın cinayetleri, şiddet ve cinsel saldırı haberleriyle uyanıyoruz. Hâlâ kadınların bedenleri üzerinde kurulmaya çalışılan güç ve tahakkümü siyasi söylemlerde gözlemleyebiliyoruz. Bunu değiştirmek ve dönüştürmek hepimizin elinde.”

Kadına yönelik şiddetin ve ev içi şiddetin din, dil, ırk, etnik köken ayırt etmediğini anlatan Meral Akıncı, kadına yönelik şiddetin, kadının yaşadığı birçok sorun gibi evrensel bir sorun olduğunu, ülkelerin bu sorunla mücadele yöntemlerinin, gelişmişlik düzeyleriyle örtüştüğünü kaydetti.

“EV İÇİ ŞİDDET YASASI MUHAKKAK GEÇMELİ, BU YOLDA GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRMEYE İHTİYACIMIZ VAR”

Akıncı, Kıbrıs Türk toplumunda son 10 yılda kadına yönelik şiddet konusunun daha yakından irdelenmeye başlandığını, bu konuda araştırmalar yapıldığını ve bazı kurumsal yapılar oluşturulmaya çalışıldığını anlatarak, şöyle konuştu:

“Örneğin, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin sığınma evi açması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na adli yardım bütçesi ayırması, polisimizin kadına yönelik şiddetle mücadele birimini kurması önemli kazanımlarımızdandır. Ancak halen ‘kadına yönelik şiddet’ konusunda yürüyecek uzun bir yolumuz vardır. Bu yolun önemli bir adımı ev içi şiddet yasasının geçmesi muhakkak olacaktır ve bu yolda güçlerimizi birleştirmeye ihtiyacımız vardır.”

“GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRME ZAMANI”

Lions kulüplerinin yıllardır toplumun daha aydınlık bir geleceğe kavuşması için verdiği emeğin takdirle izlendiğini dile getiren Meral Akıncı, “Şimdi güçlerimizi birleştirme zamanı. Çünkü kadın birlikte güçtür. Biz birlikte güçlüyüz ve toplumsal dönüşümü birlikte sağlayacağız “dedi.

Toplantıda, KAYAD’ın ev içi şiddet konusunda yaptığı araştırmanın sonuçlarını sunacaklarını belirterek, aktarılan verilerin herkesçe paylaşılmasını isteyen Meral Akıncı, “Sorunun kaynağına kulak verin ve örgütlerinizde bu kaynağı ortadan kaldırmayı hedefleyen projeler üretin. Bu yolda ben de varım deyin!.. Deyin ki, bu yolda kadın erkek, çocuk yaşlı, hep birlikte ilerleyelim. Bir sorunu kabul etmek, çözümü ve seçenekleri de beraberinde getirir. Çünkü sorun vardır ve nesilden nesile taşınmaktadır” diye konuştu.

Toplantıda, ev içi şiddet konusundaki araştırmanın sonuçları, Mine Atlı tarafından katılımcılara sunuldu.