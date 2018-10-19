Europa Nostra toplantısı Lefkoşa'da yapılacak

Lefkoşa, Avrupa’da yok olma tehlikesi ile yüzyüze olan kültürel mirası korumaya yönelik politikalar, eylemler ve fon sağlama üzerine konferans düzenliyor

Europa Nostra Bilim Komitesi Üyesi, Prof. Dr. Naciye Doratlı yaptığı bir açıklamayla 2018 Avrupa Kültürel Miras Yılı kapsamında, 20 farklı Avrupa ülkesinden, karar veren yetkililer, profesyoneller ve gönüllüler de dahil olmak üzere 100’e yakın kişinin katılacağı , 'En Büyük Tehlike Altındaki 7 Kültür Varlığı Programı’nın 5. Yıl Konferansını, 23-24 Ekim tarihlerinde Lefkoşa’da düzenleneceğini açıkladı.

Doratlı'nın açıklaması şöyle:

"Avrupa kültürel mirasının korunmasında lider kuruluş olan Europa Nostra ve Avrupa Yatırım Bankası Enstitüsü, En Büyük Tehlike Altındaki 7 Kültür Varlığı Programı’nın 5. Yıl Konferansını, 23-24 Ekim tarihlerinde Lefkoşa’da düzenleniyor. 20 farklı Avrupa ülkesinden, karar veren yetkililer, profesyoneller ve gönüllüler de dahil olmak üzere 100’e yakın kişi, 2018 Avrupa Kültürel Miras Yılı kapsamında düzenlenen konferansa katılacak.

Söz konusu Konferans’ın üç tane amacı bulunmaktadır; ilk olarak, 2013 yılında başlatılan Tehlike Altındaki 7 Kültür Varlığı Programı’ nın kuruluşundan bugüne kadar alınan derslerin paylaşılması ve, AB’nin risk altındaki kültürel miras varlıklarına yönelik uyguladığı politika ve eylemler, mevcut fon sağlama şemalarının sunulması ve ileriye yönelik plan yapma; ikinci olarak, AB Kültürel Miras Ödülü / Europa Nostra Ödülleri (Avrupa’nın bu alandaki en prestijli ödülü) sahiplerinin tehlike altındaki miras alanlarının korunması ile ilgili yaptıkları örnek uygulamaları katılımcılarla paylaşma; ve son olarak, 2013‘te Avrupa’da Tehlike Altındaki 7 Kültür Varlığı’ndan biri olarak belirlenen Lefkoşa’nın Tarihi Merkezi’nde yer alan Ara Bölge konusuna ilgi çekme ve böylelikle, birçok zorluklarla karşı karşıya kalmış olan ve Güney Doğru Avrupa’da yer alan bir ülkeye dikkatleri çekmek.

Konferans’ın büyük bir bölümü, Europa Nostra 2017 Ödülleri’nin Grand Prix’i olarak kabul edilen AB Kültürel Miras Ödülü’nü kazanan Güney Lefkoşa Suriçi’ndeki Görsel Sanatlar ve Araştırma Merkezi’nde (CVAR) gerçekleşecektir. 24 Ekim, Çarşamba öğleden sonra ise Gazi Mağusa Suriçi - Martinengo Burcu’nda Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından gerçekleştirilen çalışmaların tanıtılacağı bir toplantı gerçekleştirilecek ve Komitenin projeleri kapsamında restore edilen Othello Kalesi ve diğer yapılar ziyaret edilecek ve konukların projeler, kent ve iş hayatı hakkında bilgi edinmeleri sağlanacaktır."