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Erbatu Group Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne bağışta bulundu

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Erbatu Group Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne bağışta bulundu

Kuzey Kıbrıs Emlak Sektörüne hizmet veren Erbatu Group, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne bağışta bulundu.

Erbatu Emlak İnşaat Direktörü Ramazan Karataş(Erbatu) Gazimağusa Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu ile bir araya geldi.

Erbatu Emlak İnşaat Direktörü Ramazan Karataş(Erbatu) yaptığı açıklamada, “Koronavirüsü nedeniyle birçok eksiğimiz var Başhekimimizi ziyaret ederek, tıbbi malzeme konusunda eksikleri olduğunu söylediler bizde elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz 4 şirketimiz var ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı da yapıyoruz. Bu kriz hepimizi etkiledi fakat ayaktayız iş yapacağız kriz bittikten sonrada bu süreci 3-4 ay içinde kapatacağız” dedi.

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu konuşmasında, “Böyle bir dönemde bağışlarla güzel işler yapıyoruz ve yapılan bağışlar bize ivme katıyor, yapmak istediğimiz işleri hızlı bir şekilde yapıyoruz. Bu bağışlarla bir laboratuvar açtık şuan için her kuruşun bizim için değeri var herkese çok teşekkür ederiz” dedi. (MHA)

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