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Englishouse çocuklarından gururlandıran gösteri

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Englishouse yıl sonu etkinliğinde birbirinden muhteşem şovlar hazırlayan öğrenciler, velilerine coşku dolu anlar yaşattı

Englishouse çocuklarından gururlandıran gösteri
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Yıldızların okulu olarak bilinen adanın en iyi İngilizce dil okulu olarak gösterilen Englishouse, geçtiğimiz Pazar günü Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen yıl sonu etkinliğinde öğrenci ve velilerine coşku dolu anlar yaşattı.

Veliler ve miniklerin yakınları etkinliğe büyük ilgi gösterirken, 10. Yıl marşı ile sahneye çıkan yüzlerce öğrenci duygu dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.

Englishouse öğretmenlerinin provalarda kendilerine öğrettiklerini sahnede kusursuz bir şekilde başarıyla uygulayan minikler büyük alkış aldı.

Birbirinden muhteşem şovlar hazırlayan öğrenciler, ailelerine İngilizceyi ne kadar başarılı bir şekilde öğrendiklerini de çeşitli etkinliklerle gösterme şansı yakaladı.

Survivor' dan O Ses Türkiye' ye kadar birçok ünlü TV programını canlandıran minikler, performanslarıyla sahnede büyük beğeni topladı.

Englishouse kurucusu ve İngilizce öğretmeni Önder Fahrioğlu, hikayelerinin bir çocuğu sevmekle başladığını ve her zaman da böyle devam edeceğini dile getirerek "Vizyon, kalite ve zirve bizim çocuklarımızın” dedi.

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